Productora de Hoy furiosa con Raúl Araiza por ir a Acapulco contagiado de COVID-19

La tía de Andrea Escalona espera que el conductor se reintegre al programa en las próximas semanas.

La Verdad Noticias te dio a conocer hace unos días que Raúl Araiza se ausentaba del programa Hoy tras enfermar de COVID-19. Sin embargo, el detalle que indignó a las redes sociales es que luego el conductor se presumió vacacionando en Acapulco con unos amigos.

Ante dicha situación, la productora Andrea Rodríguez Doria declaró en entrevista para Radio Fórmula que él ya le había notificado que pasaría la cuarentena en dicho lugar, pero que ella no esperaba que saliera a la playa. Al percatarse del video compartido por el actor Leonel García en Instagram, se comunicó de inmediato para expresarle su descontento.

“Él me comentó que se iba a ir a Acapulco, yo pensé que se iba a ir a Acapulco para quedarse en un lugar donde no hubiera gente y cuando veo estas imágenes, pues si me saque de onda”, declaró la tía de Andrea Escalona, quien quedó a cargo del matutino tras el lamentable y repentino fallecimiento de Magda Rodríguez.

Raúl Araiza se disculpó tras ser regañado

La productora revela que Raúl Araiza ya está resguardado en su departamento.

La productora contó que le reclamó por exponer a las personas que estaban a su lado, por lo que él se disculpó por pasear en Acapulco contagiado de Covid-19: “Yo le hablé por teléfono y me dijo que únicamente había tres personas, y le dije ‘pero es que estás poniendo en riesgo a esas tres personas… Entonces me pidió una disculpa, me dijo que lo entendía y ya”.

Finalmente, Andrea Rodríguez Doria que está confiada en que el conductor regrese al matutino de Televisa la próxima semana: ”Yo espero que el lunes pues ya que él regrese, que ya esté negativo… Esperemos que el sábado que se haga la prueba ya salga negativo y que ya lo podamos tener el lunes”.

El COVID-19 en México

Más de 302 mil mexicanos han muerto a causa del virus SARS-CoV-2.

Tal y como La Verdad Noticias te mencionó con anterioridad, México ha acumulado un total de 545 mil 683 casos positivos y 302 mil 390 muertes a causa del virus SARS-CoV-2 desde el inicio de la pandemia en marzo del 2022. La aparición de la variante Ómicron desató una ola de contagios en todo el país, incluyendo a la producción del programa Hoy.

