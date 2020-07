¡Productora de Anne with an E se manifiesta! ¿CONFIRMA la cuarta temporada?

Moira Walley-Beckett, productora de Anne with an E, logró causar un gran alboroto en redes sociales al compartir un mensaje para los fanáticos de la popular serie, respecto a la petición sobre la producción de la cuarta temporada.

Recordemos que hace unas semanas los fanáticos de Anne with an E, iniciaron una petición pública en la plataforma “Change.org” para que la serie continuara con la producción de su cuarta temporada, esto después de que Netflix y CBC anunciaran su cancelación.

Y ahora la productora de esta popular serie se manifestó a través de su cuenta de Instagram, al compartir que esta petición ya había superado el millón de firmas, un acontecimiento sin precedentes.

¿Habrá cuarta temporada de Anne with an E?

De esta manera Walley-Beckett agradeció a los fanáticos por lograr este gran triunfo en su petición, señalando que es consciente del gran amor que le tienen a la serie. Una publicación que a su vez ha generado miles de reacciones, sobre si ésto indicaría la confirmación de la cuarta temporada.

Aunque Netflix no ha anunciado oficialmente la renovación de Anne with an E, se espera que con la reciente publicación de la productora más la gran cantidad de firmas conseguidas, la plataforma de streaming se replantee la posibilidad de continuar con esta magnífica producción.

¿Por qué Netflix canceló esta serie?

Se sabe que hasta el momento la petición lleva más de 1 millón 88 mil 623 firmas; una cantidad considerable que podría cambiar la decisión de Netflix sobre la continuación de esta serie. Pero ¿por qué la plataforma decidió cancelarla?

Esta pregunta que ha atormentado a millones de personas, se resolvió con uno de los recientes comentarios de Catherine Tail, CEO de la CBC (cadena donde originalmente se transmitía Anne with an E), quien señaló que Netflix ha perjudicado enormemente el crecimiento de la industria del entretenimiento nacional, razón por la cual no podían continuar relacionándose con la plataforma.

¿Será que el millón de firmas, pueda dejar a un lado esta gran problemática de la industria del entretenimiento nacional?