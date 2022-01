Productor musical de RBD explota contra Sergio Mayer Mori tras declaraciones

Productor musical de RBD responde a declaraciones de Mayer Mori

Sergio Mayer Mori continúa en el ojo del huracán por sus recientes declaraciones sobre su participación en "Rebelde" y ahora quien le ha respondido es un importante productor musical.

Carlos Lara es un destacado productor musical que fue responsable del soundtrack que lanzó al estrellato a "RBD", por lo cual se sintió con la libertad de opinar sobre las declaraciones de Mayer Mori.

Incluso este día Sergio Mayer opinó sobre el escándalo que ahora rodea a su hijo, indicando que no tiene nada de malo querer trabajar solo por el dinero.

Carlos Lara, responsable de éxitos musicales de "RBD" fue cuestionado sobre las recientes declaraciones de Mayer Mori, destacando que no le ofende en lo absoluto su opinión.

"Nos parezca o no, RBD ya forma parte de la historia de la música Pop y en lo personal, me siento muy orgulloso y agradecido de haber formado parte de quienes ayudaron a crear el fenómeno", aseguró.

Además, insistió en que no le ofende en lo más mínimo su opinión e incluso que celebra su honestidad.

"Ya me tocará opinar sobre el trabajo musical del Sr. Mori a quien le deseo por lo menos, el uno por ciento del éxito que tuvo RBD", finalizó.

Hasta el momento el joven actor no ha emitido ningún comentario al respecto e incluso ya pidió disculpas por sus declaraciones, mismas que han enojado a todos los fanáticos de RBD.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre 'Rebelde'?

El joven actor dio una entrevista en exclusiva para la revista Quién, donde habló sobre su rol en la serie “Rebelde” y por qué realmente aceptó participar en el proyecto.

“Te voy a ser cien por ciento honesto. No quiero sonar indiferente ni nada, pero a mí no me impresiona cualquier tema que tenga que ver con la serie. Con mucho gusto y con mucha gratitud hice lo que tenía que hacer, hice mi trabajo como actor y todo, pero fuera de eso, no hay impresión ni expectativa de nada porque mis prioridades son otras”.

Incluso Sergio Mayer Mori podría no aparecer en la segunda temporada de la serie, pues es bien sabido que la producción de Netflix está sentida con sus comentarios.

