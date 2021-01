Productor de Tv Azteca DROGÓ a guapo cantante de La Academia ¡Preocupante!

Las polémicas en Tv Azteca no terminan, pues ahora se ha expuesto un nuevo caso de acoso sexual por parte de un exconcursante de la cuarta generación del reality show de la televisora del Ajusco.

Fue en entrevista con el periodista Javier Ceriani para el programa de espectáculos ‘Chisme No Like’, que el ex académico confesó que el ejecutivo de TV Azteca que produce el programa llegó a pedirle que fuera su novio, así lo relató:

A este personaje (Sergio Segura) lo conocí el día de la final de la cuarta generación de La Academia en la Arena Monterrey. Me aborda y me dice ‘quiero que andes conmigo, quiero que seas mi novio’ yo le digo que ‘no, yo llegué ahí a trabajar, a cantar y que no era por ahí

El famoso cantante que participó en Tv Azteca, resaltó que el rechazar su propuesta le ocasionó graves problemas y que resultara afectado en su carrera como cantante, así detalló ese hecho:

Siguió insistiendo. Traté de convivir con él solamente en entornos laborales, prácticamente me bloqueó un poco por la autoridad y el cargo que él tenía, porque le dije que no. Me privó de ciertos proyectos o de darme una continuidad viniendo de esta gran gira que tuvo la cuarta generación de La Academia.

Le puso sustancias raras a su bebida

Por si fuera poco, eso no fue todo lo que pasó este joven artista, pues de las terribles experiencias que vivió Adrián con el ejecutivo ocurrió luego de que éste le ofreciera un trago, pues al beber solo dos sorbos quedó inconsciente:

Me ofreció un trago, dos tragos de esa bebida y yo me imagino que quedé inconsciente porque yo solo recuerdo que él me dijo ‘te quedaste dormido, estabas muy cansado’. Al momento de la bebida estaba como en un área donde nos encontrábamos y después estaba como en otro asiento, realmente no sé qué sucedió, no está en mis recuerdos.

Es por este hecho que el cantante no descarta que Sergio Segura lo pudo haber drogado, pues entre los concursantes ya se venían rumorando otras situaciones similares a su caso.

“Hay muchos rumores que este sujeto hacía que, por supuesto, eran delitos y abusos, utilizaba ese tipo de métodos”.

Cabe destacar que este exacadémico dio a conocer que llegó a enterarse por una persona cercana al ejecutivo que grababa a sus víctimas: Una persona que era muy cercana a Sergio, se acercó a mí muy borracho y me dijo: ‘Sergio los tiene grabados’. Dejé de escuchar lo que me estaba diciendo, lo tiré de a loco y no quise pensar en eso.

