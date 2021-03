Ayer te dimos a conocer que el productor Juan Osorio no tendría problema en contratar a Eleazar Gómez ahora que salió de prisión y ahora ha sido el productor Nicandro Díaz quien habló sobre la liberación del actor y de la posibilidad de volver a trabajar con él en Televisa.

Durante un reciente encuentro que tuvo con la prensa, Nicandro Díaz reveló que ha creado lazos con Eleazar Gómez a causa de las diversas ocasiones en las que han trabajado juntos en telenovelas para Televisa, por lo que no dudó en asegurar que él tendrá todo su apoyo.

"Hay que estar con la gente con la que uno tiene lazos. Yo tengo lazos con él, los he tenido profesionales, afectivos. Lo que sucedió fue algo lamentable, la vida sigue", señaló el productor de Televisa.

Nicandro Díaz habla sobre la liberación de Eleazar Gómez y revela si volverá a darle trabajo en alguna de sus producciones.

Asimismo, el productor Nicandro Díaz defendió a Eleazar Gómez de las críticas: "Es un acto de humildad ya declararse culpable también, independientemente de que lo sea. La gente en redes sociales crucifica también. Si se declaró culpable, evidentemente debe serlo, lo está aceptando, va a pagar, se va a tratar. No sé qué más quiere la gente que haga".

Por último, aseguró que es importante que Eleazar Gómez reciba la ayuda necesaria, además de compensar el daño que le hizo a Tefi Valenzuela, su ahora ex novia: "Creo que debe de atenderse, si va a tener este proceso de curación que bueno por él y por la gente que lo rodea, por la gente que lo queremos".

¿Nicandro Díaz le dará trabajo a Eleazar Gómez?

Tras la detención de Eleazar Gómez, el actor fue despedido de la telenovela ‘La Mexicana y El Güero’, por lo que la prensa le cuestionó a Nicandro Díaz si volvería a darle trabajo, a lo que él respondió que sí, pero primero tendría que tener un papel en un futuro proyecto de Televisa.

"Primero hay que tener el papel, no había pasado nada de esto. De 'Amores verdaderos' hasta ahorita pasaron tres o cuatro proyectos que no lo llevé… No he pensado si lo contrataría o no, pienso que sí", declaró Nicandro Díaz ante las cámaras de los reporteros.

¿Crees que Eleazar Gómez pueda recuperar su carrera actoral en Televisa? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

Fotografias: Instagram