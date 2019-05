Productor de Televisa, ¿confirma que quiere hacer una bioserie de "La gaviota"? (VIDEO)

El divorcio del ex presidente de México Enrique Peña Nieto y la actriz Angélica Rivera no ha parado de dar de que hablar, ya que ambos han estado rodeados de polémica, especialmente el controversial político.

Hace unos días corrió el rumor de que finalmente Enrique Peña Nieto presentó a la modelo Tania Ruiz como su pareja oficial, situación que incluso alegró a la ex pareja de ‘La gaviota’ el productor José Alberto ‘El Güero Castro”.

Ahora el popular productor de Televisa volvió a dar de que hablar con su última declaración, en la cual revelaba los fuertes deseos que tiene de volver a hablar de su ex pareja.

Al ser uno de los productores de mayor renombre en Televisa y a lo largo del país la noticia de su nuevo proyecto se regó como pólvora, pues mostró un gran interés en producir una bioserie de Angélica Rivera.

Tras tener una larga historia con la ex primera dama, pues él es el padre de sus 3 hijas, el famoso productor fue la primera opción que se tomó en cuenta para llevar a cabo este proyecto.

Te puede interesar: Famoso conductor regresa a TV Azteca por lo mal que lo trataron en Televisa

“¡Híjole!, creo que es difícil, creo que es una parte un poco difícil. Hoy es algo que no me planteo, independientemente eso ya será si eso decide hacerlo ella un día o no, pero no sé, no me lo cuestiono”.