Productor de TV puso en duda rumores de ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto

La actriz rusa Irina Baeva y Gabriel Soto han dejado intrigados a los usuarios sobre lo que está pasando en su romance, pues desde hace varios meses que no han compartido fotografías o videos juntos, lo que ha levantado la sospecha del final de su historia de amor.

Incluso, han surgido fuertes rumores de una posible separación entre ellos, ya que cada quien está enfocado en sus nuevos proyectos laborales, pero recientemente un productor de televisión puso en duda la estabilidad de la relación de los actores.

En La Verdad Noticias te hemos compartido las reacciones tanto de Soto como de la actriz rusa ante los rumores de separación, que todo está perfecto y en orden, y que siguen con sus planes, pero Nicandro Díaz realizó unas declaraciones que dejaron en shock a los usuarios.

Productor de TV ventiló posible ruptura entre Irina Baeva y Soto

Durante un encuentro con los medios, al productor le cuestionaron sobre la relación amorosa de los actores, pero él comentó: "¿Ah sí?..no...yo pensé que ya no andaban...bueno es que no habló con él de eso...Somos amigos, pero no nos ponemos a hablar de eso". Expresó.

Por otro lado, le preguntaron si está invitado a la boda de la pareja y comentó que no lo han invitado, pero le preguntaron por qué había dicho que pensaba que ellos habían terminado, y dijo que fue por algo que vió en una revista.

¿Cuántas operaciones tiene Irina Baeva?

El antes y después de la actriz

El antes y después de la actriz Irina Baeva es sorprendente, pues a pesar de que la famosa aseguró que solo se ha sometido a una cirugía de aumento de busto, aseguran que ha recurrido a otros tratamientos estéticos para lucir bella a sus 29 años de edad.

