Productor de Kimetsu no Yaiba analiza los ingredientes detrás de su éxito

El primer largometraje de Kimetsu no Yaiba está rebosante de éxito en Japón, después de sus primeros días de estreno en los cines en el Este. Por no hablar de la popularidad de la serie de televisión de anime y el manga que comenzó a través de Weekly Shonen Jump, el productor de la serie ahora ha compartido detalles de los logros en una entrevista reciente.

Los fanáticos de las aventuras de Tanjiro, Nezuko y sus amigos asesinos de demonios, esperan ver cuándo se lanzará una segunda temporada de anime, que continuará la búsqueda del Cuerpo de Asesinos de Demonios; mejor conocido como Demon Slayer Corps.

Irónicamente, en el apogeo de la popularidad de Kimetsu no Yaiba, la franquicia llegó a su fin dentro de las páginas de su manga, concluyendo la historia que se ha convertido fácilmente en una de las series de Shonen más grandes que se están ejecutando actualmente en el mundo del anime.

Foto: Ufotable

El camino al éxito de Kimetsu no Yaiba

A pesar de su conclusión, todavía hay mucho material fuente del manga para futuras temporadas de anime y largometrajes. En La Verdad Noticias definitivamente no nos sorprendería ver una secuela o una serie derivada en el futuro, esto teniendo en cuenta el éxito general de la franquicia creada por Koyoharu Gotouge.

Yuma Takahasi, el productor de Kimetsu No Yaiba, recientemente aprovechó la oportunidad para analizar por qué la franquicia Shonen ha resonado entre los fanáticos, atribuyendo su éxito a la historia del manga original, que se estrenó en las páginas de Weekly Shonen Jump:

“Para que mucha gente vea tu trabajo, se necesitan muchos factores diferentes trabajando juntos, pero un gran factor subyacente es el atractivo del manga original. Aunque puede haber personas que aprendan sobre el manga a través del anime, eso en sí mismo no generar un éxito”, comentó el productor de Demon Slayer.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba

“Independientemente de cualquier otra cosa, el manga original es interesante. Intentamos seriamente adaptarlo al anime sin perder nada del atractivo del manga. Debido a las bases establecidas por el trabajo original de alta calidad, Ufotable pudo hacer un maravilloso anime”, agregó Takahashi.

“Su arduo trabajo, su actitud seria hacia la adaptación y sus técnicas también fueron factores”

Yuma Takahashi no es ajeno al mundo del anime, y ha sido productor de series exitosas como Cells At Work, Date A Live, Fate / Stay Night, Gyo, Idolmaster y muchas más. Recuerda experimentar el estreno de Kimetsu no Yaiba: Mugen Train cuando la película esté disponible en tu país.