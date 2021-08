Productor de Aquaman 2 se niega a despedir a Amber Heard tras la polémica

Johnny Depp ha sido despedido de la saga cinematográfica Fantastic Beasts por la polémica batalla legal que protagoniza al lado de su ex pareja Amber Heard. Por tal motivo, los fans han recurrido a las redes sociales para exigir que la actriz sufra el mismo destino dentro de la cinta Aquaman 2, en donde ella interpreta al personaje de Mera.

Sin embargo, todo parece indicar que la campaña mediática que existe en redes sociales contra la actriz no tendrá efecto alguno, pues ella seguirá siendo parte del reparto de la cinta dirigida por James Wan. Al menos, así lo confirmó el productor Peter Safran en el reciente episodio del podcast Hero Nation de Deadline.

Peter Safran desmintió los rumores sobre el despido de la actriz.

“Honestamente, no creo que vayamos a reaccionar nunca a la pura presión de los fans. Solo podemos hacer lo mejor para la película. Sentimos que es de James Wan, de Jason Momoa y también de Amber Heard. Eso es lo que realmente es”, declaró el productor de Aquaman and the Lost Kingdom, cuyo protagonista es el actor Jason Momoa.

Peter Safran solo busca hacer lo correcto

Los fanáticos no desean que la actriz forme parte del nuevo proyecto de DCEU.

Asimismo, el productor de la tan esperada secuela de Aquaman ha dicho que no es ajeno a lo que ocurre en Twitter con respecto a la actriz, pero que ni él ni la producción pueden tomarse en serio o aceptar todo lo que los fanáticos piden, pues primero deben ver por el bienestar de la película.

“Uno no es ajeno a lo que sucede en Twitter, pero eso no significa que tenga que tomármelo todo en serio o aceptar todo lo que pidan. Solo nos queda hacer lo correcto y es ahí donde estamos”, finalizó Peter Safran. Cabe destacar que sus declaraciones no han sido bien vistas por los fans, quienes incluso han juntado millones de firmas para que la despidan.

¿Cuándo se estrena Aquaman 2?

Las nuevas aventuras de Aquaman llegarán a la pantalla grande a finales del 2022.

Aquaman and the Lost Kingdom tiene su estreno programado para el próximo 16 de diciembre del 2022. Tal y como te informó La Verdad Noticias con anterioridad, la cinta ha sido opacada por Amber Heard y su polémica con Johnny Depp. A pesar de ello, la actriz seguirá formando parte del proyecto sin importar que esto le moleste a los fans.

Fotografías: Redes Sociales