Miguel Blasco, un destacado productor musical que trabajó con Alejandra Guzmán al principio de su carrera artística, revela en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’ que el padre de la cantante, el señor Enrique Guzmán le tiró los dientes de un puñetazo.

Durante dicha entrevista, misma que La Verdad Noticias te presenta al final de esta nota, el productor de origen español recordó algunos de los momentos que vivió junto a la familia Guzmán, pero el detalle que llamó la atención fue cuando contó que el rockero lo amenazó con una pistola.

El productor Miguel Blasco recordó algunos momentos que vivió cuando trabajó con La Guzmán.

“Yo creo que ella le dijo algo y el señor de las pistolas (Enrique) se resarcía de ese odio que me dice tener y un día estando en mi hotel a las 3 am noto que están golpeando mi puerta, abro y hay dos tipos con metralletas y Guzmán con una pistola”, declaró Blasco ante las cámaras de Imagen Televisión.

Asimismo, él contó que hubo una ocasión en el que la intérprete de ‘Hey Güera’ llegó hacia donde él estaba y llorando le confesó que su papá le había golpeado: “Enrique dijo que me había robado a su hija. Me vino Alejandra como siempre llorando que su papá le tiró de un puñetazo los dientes”.

Miguel Blasco defiende a la nieta de Enrique Guzmán

Por último, el productor opinó sobre el escándalo que rodea a Enrique y salió en defensa de la hija de Alejandra Guzmán, a quien describe como una persona que necesita ayuda: “Lo que sí me consta es que Frida no ha estado cubierta… Es una niña que está sola y no se le puede decir que está loca, necesita la estabilidad de un hogar”.

“Si es cierto todo lo que le ha pasado, es muy grave porque si está nena tiene todo eso dentro le está haciendo mucho mal. Esta nena no está loca, está herida y me molesta que la estén atacando de loca, ¿loca de qué?”, declaró Miguel Blasco sobre la polémica que protagonizan Enrique Guzmán y Frida Sofía, a la cual se le ha sumado Alejandra Guzmán.

Fotografías: Redes Sociales