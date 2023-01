Producción de Venga la Alegría hace broma viral sobre Eduin Caz y desatan enojo

En La Verdad Noticias te dimos a conocer que Venga la Alegría tendrá nuevos cambios, pero ha empezado el 2023 con el pie izquierdo, ¿qué fue lo que ocurrió? A través de la cuenta de Instagram del programa compartieron un video que causó la furia de los internautas.

Y es que, todo ocurrió detrás de cámaras, donde los conductores del matutino estaban en su pequeña oficina platicando, pero una persona que estaba sentada se paró de repente y dio a conocer una noticia que dejó en shock a los conductores.

Aquella persona de producción hizo una broma viral sobre un famoso cantante, vocalista de Grupo Firme y dijo: “OyeMaru... se acaba de morir Eduin Caz”, lo que fue un momento tenso en aquella oficina, y de inmediato, Flor Rubio comenzó a hacer llamadas por teléfono, pero luego la persona de producción dijo que era una broma.

Usuarios arremeten contra Venga la Alegría tras broma sobre el cantante

Tras aclarar que todo fue parte de una broma, los usuarios reaccionaron al respecto y han criticado a la producción por hacer ese tipo de bromas, aunque otros comentaron que solo fue una tendencia en TikTok, pero varios se enojaron por la broma.

Algunos comentarios fueron: "Horacio diciendo que de seguro iba borracho", "Por eso no sigo este horrible programa", "Esas bromas de matar a alguien no se me hace de buen gusto", "Pésima broma", "Ya tenías a Florecita emocionada de que le ibas a subir el rating". Fueron algunos mensajes.

¿Cuándo pasan Venga la Alegría?

El programa de TV Azteca

El programa Venga la Alegría se transmite de lunes a viernes, y los sábados y domingos es el programa de fin de semana con la participación de otros conductores, donde comparte lo más relevante del espectáculo, así como varias dinámicas.

