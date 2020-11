Producción de The Flash se DETIENE tras prueba POSITIVA de Covid-19

Según los informes, la producción se detuvo en la temporada 7 de The Flash, tuvo que ser tenido de emergencia, después de que un miembro del equipo que trabajaba en la serie The CW dio positivo a Covid-19.

Según los informes, el diagnóstico del miembro del equipo es asintomático, pero se confirmó mediante los importantes protocolos de prueba que tiene Warner Bros. TV.

La serie de The Flash ahora suspendió temporalmente la producción e inició el rastreo de contactos, y se informa que la serie está buscando ajustar su programa de producción para que la filmación pueda reanudarse sin aquellos que se han visto afectados directamente.

Esta es la segunda serie de The CW que tiene que hacer este ajuste, después de que el reinicio de Charmed tuvo que cerrar la producción a principios de este mes por una situación similar en la que un miembro de la tripulación dio positivo.

Covid-19 detiene diversas producciones

Muchos de los programas de la cadena, así como otros programas que filman en Vancouver, también tuvieron que retrasar o pausar la producción debido a retrasos en las pruebas en octubre.

Cuando The Flash regrese, estará en un territorio narrativo interesante, ya que la serie se vio obligada a terminar su sexta temporada a principios de la primavera pasada debido a la pandemia. Según el showrunner Eric Wallace, eso permitirá que la historia en curso de la serie se cuente de una manera única.

"Irónicamente, estoy aliviado", dijo Wallace a ComicBook.com a principios de este año.

"Te diré por qué. Cuando rompo las temporadas de The Flash, cada novela gráfica se desglosa como una película, lo que creo que es mi plan maestro", dijo Wallace.

"Entonces, como una buena película, tiene un acto uno, un acto dos y un acto tres. Bueno, el final de esta temporada debido a la interrupción de la producción será el final del acto dos de nuestra película, que es un punto perfecto para romper tu historia porque hay un gran suspenso y hay un héroe en su punto más bajo”.

“Para llegar ahora, finalmente ves la luz al final del túnel. Entonces, en realidad fue muy afortunado para nosotros, aunque fue muy triste ver final de la producción y no poder llegar a lo que es esencialmente el tercer acto de nuestra película”, agregó.

“Cuando regresemos, no solo presentará el final en una casa de fuego, sino que a dónde dirigimos el suspenso de este año no es solo un episodio ordinario”, añadió el coproductor ejecutivo de la serie The Flash.

