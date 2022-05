¿Producción de La Academia buscó a Lolita Cortés? Esto reveló la actriz

El aniversario 20 de La Academia ha dejado intrigados a los usuarios, pues aún no han revelado detalles de lo que será el proyecto, por lo que el programa "Ventaneando" compartió una entrevista con Lolita Cortés, quien reveló que hubo un acercamiento con la producción de TV Azteca.

Y es que, han mencionado que en la nueva temporada convocarán a algunas figuras polémicas y exitosas como ex académicos, así como críticos y maestros, pero hasta el momento no se han confirmado los nombres, por lo que los fans piden que regrese Cortés al proyecto.

En su momento te compartimos en La Verdad Noticias el pasado mes de abril, que a la actriz no la habían buscado para La Academia 20 años y dejó en claro que no había tenido ningún acercamiento con la producción, pero recientemente ha dado nuevos detalles.

¿Lolita Cortés será parte de La Academia 20 años?

Cabe mencionar que Alex Kaffie comentó que Adal Ramones será el conductor de esta nueva edición y que Cortés se integraría al proyecto, pero ahora Lolita confirmó que ya hubo un acercamiento y dijo: "Ahorita hubo...no quiero decir llamada de atención, hubo como 'oye queremos hablar contigo'". Comentó.

A partir del minuto 35:50 del video, la actriz comentó que se sometió a algunos tratamientos estéticos, de igual forma comentó que la llamaron para platicar y dijo que espera que sean por cosas favorables y expresó: "No me gustaría que repitiéramos cosas que no ayudaron".

En la entrevista destacó que no puede creer que hayan transcurrido 20 años desde que se estrenó La Academia y comentó: "Yo llevaba a mis hijos a los campers, entonces es rarísimo que venga los 20 años, qué vieja estoy".

¿Qué pasó con Jolette en La Academia?

Ex participante del reality show protagonizó varias polémicas

Jolette, una de las participantes del reality show de TV Azteca, dio de qué hablar por las polémicas que surgieron con Cortés. Uno de los momentos más controversiales de la televisión, fue cuando la actriz pidió a los televidentes no votar por ella y votar por los que sí tenían talento.

En un video que compartieron en YouTube, la actriz Lolita Cortés y la ex participante protagonizaron una polémica, luego de que Jolette interpretó el tema "Y yo sigo aquí" tema de Paulina Rubio.

