¡Problemón! Verónica Castro podría ser VETADA de Televisa definitivamente

Verónica Castro ha destacado en el mundo del espectáculos como una actriz, cantante y conductora mexicana con una trayectoria artística impresionante, pero su carrera también ha estado llena de escándalos y mucha polémica, los cuales le costaron su estancia en Televisa y le han causado más problemas.

Hay que recordar que en septiembre de 2019, el canal de YouTube Chacaleo declaró que Verónica Castro había sido vetada debido a que le enfureció que Televisa presuntamente respaldara más a la conductora Yolanda Andrade que a ella, Andrade reveló que se había casado con Verónica hace muchos años.

El polémico veto de Verónica Castro

Ha resaltado en la misma información que el veto se giró inmediatamente y afirmaba que no se le debía contratar por ningún motivo en ninguna producción. Tras el escándalo, Vero regresó al mismo veto en el que estuvo por más de 10 años en Televisa, todo esto por meterse con Yolanda Andrade.

Se dice que Veronica Castro finalmente habría cobrado venganza al negarse a participar en Pequeños Gigantes, a pesar de que ya estaba pactado antes del veto, por lo que fue reemplazada por Bibi Gaytán.

Al ser cuestionada sobre su veto, pues se especulaba que sucedió por orden del expresidente Enrique Peña Nieto (en ese entonces esposo de su excuñada Angélica Rivera) Verónica Castro reveló:

“A huev… que he pagado mis impuestos, siempre hay que pagarlos; pero yo no estaba enterada de eso. Estuve bloqueada por otras chin… que después platicaremos, pero ya saben o ¿no saben? No se hagan güeyes que bien que saben. ¿Para qué se hacen? Estoy aquí feliz, lo único que me urgía es estar en contacto con ustedes y que me jod… como tú lo estás haciendo”.

Cabe destacar que corren los rumores de que TV Azteca podría aprovecharse de esta lamentable situación y ofrecerle una gran oportunidad a ‘La Vero’, pues en octubre, el mismo director de Contenido y Distribución de la televisora, Alberto Ciurana fue el primero que felicitó a la conductora en su cumpleaños.