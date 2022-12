Problemas cardiacos llevarán a cirugía a la bella hija de Ivonne Montero

Ivonne Montero es una bella actriz y cantante que reveló que el dinero que ganó en el reality show que participó, lo invertiría en la salud de su hija; al parecer, la menor ya está lista para entrar al quirófano en 2023.

Hay que destacar que Antonella Melanitto Montero tiene 9 años de edad y nació con una anomalía cardiaca, por lo que ha tenido intervenciones quirúrgicas en varias ocasiones.

Ivonne Montero de 48 años de edad recientemente reveló algunos detalles de la salud de su hija, mientras estaba en el reality de Telemundo: “Ella nació con las dos arterias en un solo ventrículo, entonces no oxigena bien. La arteria pulmonar estaba muy angostita; entonces esa la tuvieron que ampliar, acomodar todo con parches, o sea volverle a reestructurar el corazón”.

La hija de Ivonne Montero y su cirugía en 2023

La hija de Ivonne Montero

Durante una entrevista a Ventaneando, Ivonne Montero reveló que su hija podría ser intervenida quirúrgicamente en 2023 y es que recientemente le fue encontrado un soplo en el corazón a Antonella, por lo que le tendrá que colocar una válvula.

“Le detectaron ciertas cositas, detalles que pueden ser indicios de que ya necesite la cirugía de corazón abierto. Es ponerle una válvula, para poder cerrar esas valvulitas que quedaron abiertas, porque le ampliaron una arteria, tiene un soplo”.

Por el momento, la hija de Ivonne Montero será sometida a tres estudios y dependiendo de los resultados, los médicos valorarán si Antonella entra al quirófano, por lo que la bella actriz espera que por el momento su hija no sea sometida a una nueva cirugía, pues dice que es una niña muy activa.

Antonella no quiere una cirugía en su nariz

Hay que destacar que desde pequeña, la hija de Ivonne Montero ha sido muy fuerte y ha enfrentado sus problemas de salud, por lo que está muy segura de si misma.

Es por eso que no ha querido someterse a una cirugía para retirar un pequeño quiste que tiene en la nariz, así lo explico Montero: “Ella no ha querido y está muy tranquila con este tema, está muy segura de si, no le molesta; pero creo que ya es tiempo”.

Sin embargo, Ivonne Montero considera que ya es tiempo de que quiten la pequeña protuberancia de la nariz de su hija y esperan el momento adecuado para proceder.

La actriz no reveló la fecha en que su hija podría someterse a la cirugía estética, aseguró que podría ser muy pronto. Por otro lado, la cirugía a corazón abierto que necesita Antonella, quedaría a consideración de los médicos y depende de los resultados de algunos estudios a los que someterá la niña.

Cabe destacar que Ivonne Montero siempre ha buscado el bienestar de su hija y asegura que ella le daba fuerza para seguir en La Casa de los Famosos 2 y ganar el premio, para poderlo invertir en su salud.

