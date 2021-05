"Probablemente" de Christian Nodal, uno de sus grandes éxitos

"Probablemente" de Christian Nodal se estrenó en el año 2017, el tema forma parte del disco titulado "Me dejé llevar" y es una composición del cantante mexicano Nodal, quien a su corta edad logró que el tema sea un éxito.

El video musical de la exitosa canción se estrenó el 9 de junio de aquel año, donde contó con la colaboración del cantante David Bisbal, de igual forma la canción ha sido interpretada en solitario.

El videoclip del tema "Probablemente" de Christian Nodal, está disponible en la cuenta de YouTube del cantante de 22 años de edad y lleva más de 229 millones de visualizaciones.

El video musical se realizó en una carretera en Los Cabos, participó Ady Ramírez, quien fue coronada como la reina de las fiestas tradicionales de Cabo San Lucas en aquel tiempo.

“Probablemente” de Christian Nodal en karaoke

“Probablemente” de Christian Nodal está disponible en karaoke en varias cuentas de YouTube, donde los fieles admiradores del intérprete han compartido el audio y letra de la canción.

Aunque otros seguidores del artista han preferido compartir la pista y letra de una de las exitosas canciones de Christian Nodal, quien se ha convertido en uno de los cantantes más famosos en la industria musical.

¿Cómo descargar “Probablemente” en mp3?

La canción de Nodal está disponible en Spotify

Para descargar la canción “Probablemente” de Christian Nodal en mp3, los usuarios deben ser suscriptores de una cuenta premium en YouTube Music para descargar las canciones de su artista favorito.

Otra de las opciones es en Spotify y Deezer, pero también los usuarios deben tener una cuenta premium para descargar los temas del novio de Belinda, donde podrán disfrutar de temas como "No te contaron mal" de Christian Nodal.

Letra completa de “Probablemente”

Una de las exitosas canciones de Nodal

La letra completa "Probablemente" de Christian Nodal está disponible en varias páginas de Internet y en La Verdad Noticias te compartimos la letra, que habla sobre un desamor que vivió en el pasado el cantante Nodal.

Probablemente

Te llame en la madrugada

Pidiéndote explicaciones

Del por qué hoy pa' ti soy nada

Probablemente

Te digan tus amistades

Que me han visto fatal

Que ni parezco el mismo de antes

Es muy probable

Que me falte el orgullo

Y salga a buscarte

Probablemente disimulo

No observarte

Aunque me llenes los ojos

Con esa belleza

Que siempre me tuvo a tu antojo

Probablemente

Esto dure sólo un tiempo

O quizás sea permanente

Y me he tatuado tu recuerdo

Y es que no logro olvidarte

Me haces falta a cada paso

Desearía que por lo menos

Pensaras en reintentarlo

Probablemente

Solo sea cuestión de tiempo

Para que caigas en cuenta

Que necesitas mis besos

Y que este amor no es desechable

No se borran los momentos

Te hice mía tantas veces

Dudo que tú olvides eso

Probablemente

Esto sólo está en mi mente

Y todo lo nuestro

Ya haya terminado

Probablemente

Esto dure sólo un tiempo

O quizás sea permanente

Y me he tatuado tu recuerdo

Y es que no logro olvidarte

Me haces falta a cada paso

Desearía que por lo menos

Pensaras en reintentarlo

Probablemente

Solo sea cuestión de tiempo

Para que caigas en cuenta

Que necesitas mis besos

Y que este amor no es desechable

No se borran los momentos

Te hice mía tantas veces

Dudo que tú olvides eso

Probablemente

Esto sólo está en mi mente

Y todo lo nuestro

Ya haya terminado

Acordes de “Probablemente”

Los acordes de "Probablemente" de Christian Nodal son fácil de tocar con la guitarra y son: Bm, A#m para el intro, de igual forma los acordes que se utilizan para tocar la canción son: Am, D, G, G/F#, Em, E7, C, Cm, D7.

Los videos tutoriales se encuentran disponibles en diversas cuentas en YouTube de los usuarios que se dedican a tocar algún instrumento musical y han compartido paso a paso para tocar las canciones de Nodal.

Aunque también, los usuarios han compartido otros videos de los temas que ha lanzado el cantante en su corta carrera musical como la canción "Se me olvidó" de Christian Nodal.

“Probablemente" de Nodal en vivo

El cantante mexicano ha interpretado el tema completamente en vivo, en una ocasión fue junto a David Bisbal, ambos artistas compartieron el escenario como parte de la gira "Los hijos del Mar Tour" de Bisbal.

El cantante ha tenido la oportunidad de deleitar al público con aquel tema, pues "Probablemente" de Christian Nodal es una de las favoritas de los fans al igual que otros temas como "De los besos que te di" de Christian Nodal.

