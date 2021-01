Priyanka Chopra revela que pensó cuando conoció a su esposo Nick Jonas ¡OMG!

Priyanka Chopra revela que pensó cuando conoció a su esposo Nick Jonas

Priyanka Chopra habló recientemente sobre como ha pasado tiempo de calidad en cuarentena con su esposo Nick Jonas, donde hablaron sobre su deseo de formar una familia juntos.

Con su esposo en casa en Los Ángeles y la actriz ahora en Londres filmando la serie de Amazon Citadel en Londres, Chopra recordó el noviazgo de la pareja, que comenzó con la audaz presentación de Nick Jonas en Twitter que fue seguida por otro movimiento audaz cuando conocieron en persona al año siguiente.

"De hecho, me sorprendió su audacia", dijo la estrella india, de 38 años, sobre su primera impresión sobre el músico en una entrevista con People.

¿Cómo fue el primer encuentro de Priyanka y Nick Jonas?

Me tomó de la mano y me dio la vuelta. Yo estaba como, "¿Qué está pasando?" Era audaz, confiado, seguro de sí mismo'', dijo Chopra sobre su primer encuentro con la estrella de los Jonas Brothers en la fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair en 2017.

"Y eso fue lo más atractivo de Nick y todavía lo es para mí".

Priyanka Chopra y Nick Jonas prácticamente se enamoraron desde el primer instante

Ella continuó: 'Pero estaba tan engañada. Nuestro noviazgo fue tan corto. Me monté en la ola porque confiaba en él. Soy alguien a quien le gusta tener una sensación de control, pero él es el único con el que no siento que necesite hacer eso. Me siento protegida, tranquila'.

La pareja tuvo su primera comunicación un año antes de la fiesta de los Oscar. Y Nick Jonas una vez más mostró su 'confianza' y 'audacia' cuando se acercó a ella a través de Twitter y le sugirió que salieran en una cita.

Serían muchos meses después que tendrían esa primera reunión en persona en la Fiesta de los Oscar. En un momento durante el encuentro, Nick Jonas se arrodilló y dijo: 'Eres real. ¿Donde has estado toda mi vida?'

La actriz le dio su número de teléfono, y los dos pronto comenzaron una relación de mensajes de texto que Jonas describió en una entrevista con Vogue como "amigable con miras al coqueteo".

Las cosas se aceleraron a partir de ahí. Como hemos informado en La Verdad Noticias, Nick Jonas le propuso matrimonio a Chopra el 18 de julio de 2018, menos de dos meses después de que comenzaron a salir. Luego sellaron su compromiso con una ceremonia tradicional Roka en Mumbai el mes siguiente frente a miembros de ambas familias.

Se casaron el 1 de diciembre de 2018 en el Palacio Umaid Bhawan en Jodhpur, India, en ceremonias tradicionales hindúes y cristianas.

En los meses siguientes, la pareja habló sobre su deseo de expandir su familia y tener sus propios hijos.

"Quiero hijos, tantos como pueda tener", dijo Chopra recientemente a The Sunday Times, antes de aclarar que no quiere tantos como para poder comenzar su propio "equipo de cricket", que tiene 11 jugadores.

A Priyanka Chopra le ha encantado pasar tanto tiempo de calidad con su esposo en los últimos meses, ya que normalmente están muy ocupados con sus carreras.

"Es genial porque todavía nos gustamos. Eso es importante", dijo Priyanka a The Late Show With Stephen Colbert sobre su tiempo juntos en cuarentena.

"Ambos hemos tenido carreras tan individuales que no creo que hubiéramos tenido seis meses juntos, así que eso es realmente una bendición. Estaba muy feliz de poder pasar ese tiempo juntos".

