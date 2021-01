Priyanka Chopra revela como afectó la cuarentena su relación con Nick Jonas

Priyanka Chopra ha sido una estrella ocupada durante las últimas semanas, ya que no solo filmó Matrix 4 y Text For You, pronto comenzará a rodar Citadel, sino que también está promocionando su nueva película The White Tiger.

Si bien 2021 ya está repleto para nuestra chica, 2020 se trató de pasar tiempo con su esposo Nick Jonas debido a la pandemia de coronavirus que puso al mundo en cuarentena.

En una entrevista reciente con USA Today, Priyanka Chopra reflexionó sobre su experiencia reveladora de cuarentena con Nick Jonas que te compartimos en La Verdad Noticias.

Priyanka Chopra revela como es la relación con Nick Jonas a dos años de matrimonio

Priyanka Chopra recordó cómo la poderosa pareja no tuvo tiempo para conocerse mucho debido a sus carreras individuales. Sin embargo, dado que el período de cuarentena es un "verdadero regalo" para ellos.

"Me encanta el hecho de que al final de la cuarentena, todavía nos agradamos. Eso es genial", bromeó la actriz de 38 años a USA Today.

La actriz dijo con entusiasmo que fue agradable tener el tiempo y el año para estar juntos, lo que incluye comprender los gustos, las aversiones y los hábitos de cada uno.

Nick Jonas está orgulloso de Priyanka Chopra

Mientras Priyanka Chopra habla de su cuarentena con su esposo, Nick Jonas fue todo elogios por el último proyecto de su amada, The White Tiger y se dirigió a Twitter para felicitar a todo el equipo.

"¡The White Tiger ya está disponible en @netflix! Estoy increíblemente orgulloso de mi esposa @priyankachopra por su trabajo como actriz y productora en esta película", comenzó Nick Jonas.

"¡Hágase un favor y vaya a ver esta película ahora mismo! Felicitaciones a todo el elenco, el equipo y el equipo creativo", tuiteó el cantante mientras que Priyanka Chopra respondió: "Te amo. @nickjonas".

¿Qué te parece la experiencia de Priyanka Chopra con Nick Jonas durante la cuarentena? Dinos en los comentarios.

