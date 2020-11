Priyanka Chopra presume sus vacaciones navideñas ¡En Londres con Nick Jonas!

Priyanka Chopra Jonas continúa regalándonos algunas fotos más de Londres en las redes sociales, donde está pasando unas vacaciones tempranas de navidad junto a su esposo, Nick Jonas.

Hace unos días, el internet estaba lleno de fotos de Priyanka Chopra y Nick Jonas mientras ambos celebraban el Diwali juntos. La mejor parte fue ver a la chica Desi vestirse con un bonito sari mientras sostenía el diya con su amado esposo en la imagen.

Priyanka Chopra disfruta de Londres

Bueno, parece que Priyanka Chopra no está de humor para irse de Londres pronto y sus últimas historias de Instagram demuestran lo mismo.

La actriz de Quantico ha compartido algunas fotos del lugar que seguramente nos harán sentir ganas de hacer las maletas y viajar allí de inmediato. La primera imagen que comparte es del Victoria Memorial.

Priyanka Chopra pasea en el Victoria Memorial

Priyanka Chopra comparte las decoraciones navideñas de Londres

Lo que realmente nos llama la atención es la segunda imagen en la que da un vistazo a las luces navideñas que se han colocado antes de las celebraciones navideñas.

Pronto, Priyanka Chopra regresará al trabajo

La actriz tiene las manos ocupadas a partir de ahora ya que tiene algunos proyectos interesantes por venir. Ella viajó a Alemania en algún momento para filmar su próxima película, Matrix 4.

Además, Priyanka Chopra está actualmente esperando el lanzamiento de su película, The White Tiger coprotagonizada por Rajkummar Rao que se lanzará en Netflix, ha sido dirigido por Ramin Bahrani. Aparte de eso, tiene otro proyecto preparado que es We Can Be Heroes.

¿Qué te parecen las vacaciones de Priyanka Chopra y Nick Jonas? Dinos en los comentarios.

