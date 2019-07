Priyanka Chopra muestra las “BUBIS” en su fiesta de cumpleaños ¡Qué bochorno! (FOTOS)

Priyanka Chopra muestra las “BUBIS” en su fiesta de cumpleaños

La actriz Priyanka Chopra cumplió 37 años, por lo que celebró en una bonita y emotiva fiesta de cumpleaños llena de sorpresas junto a sus familiares y seres más allegados.

Lo sorprendente de esta celebración fue el look de Priyanka Chopra, que ha dejado a todos sus seguidores encantados, y todo gracias un vestido de color rojo cubierto de lentejuelas.

Fue el cantante Nick Jonas, quien reveló en su cuenta oficial de Instagram el look cumpleañero de Priyanka Chopra, esto mediante un video de la artista bailando con un vestido rojo de lentejuelas, que ha elevado la temperatura del Instagram.

Tal parece que Priyanka Chopra se lució en su fiesta de cumpleaños eligiendo un color espectacular en un diseño de vestido que con una pequeña abertura dejaba entrever sus “bubis”.

En la fiesta Nick Jonas le regaló un enorme pastel sorpresa, donde llamó la atención por los acentos sexys de su estructura y el atrevido escote en forma de ojal a la altura de la cintura.

Todos los detalles de la fiesta fueron revelados a través de las historias de Instagram del famoso cantante quien se mostró detallista y emocionado por la celebración de cumpleaños de su exquisita esposa.

RUMORES DE EMBARAZO

A principios de mes surgió el rumor sobre un posible embarazo de Priyanka Chopra y Nick Jonas , luego de que la pareja estuviera en Francia por la boda de Joe y Sophie, pues justamente durante un paseo, Priyanka se dejó ver con un jumpsuit que marcaba un poco más su vientre.

Cabe destacar que Priyanka Chopra ha señalado que le gustaría ser madre pronto, pero no ha confirmado un tiempo en específico:‘‘Sí, por supuesto, siempre he querido ser madre y me imagino que lo seré cuando Dios lo decida. Lo estoy deseando’’.

Por su parte, Nick Jonas ha señalado que sería un sueño hecho realidad convertirse en padre: ‘‘Desde luego que quiero ser padre algún día. Sería un sueño hecho realidad y la culminación de un proceso de madurez que, siendo honesto, todavía no ha terminado ni mucho menos”.

