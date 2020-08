Priyanka Chopra cree que la cuarentena ha sido “una bendición” por esta razón

Priyanka Chopra Jonas no podría estar más agradecida por su salud, familia y amigos en este momento, pese a la actual pandemia de coronavirus y la cuarentena que fue implementada hace unos meses.

A medida que el mundo sigue enfrentando tiempos desafiantes y sin precedentes en medio de la pandemia de coronavirus en curso, la actriz de 38 años está haciendo todo lo que está en su poder para mantenerse positiva, marcar la diferencia y arrojar luz sobre los héroes de la vida real que trabajan en primera línea de defensa ante la enfermedad.

Priyanka Chopra, quien ha estado casada con Nick Jonas desde 2018, compartió que actualmente se encuentra en Los Ángeles, "está bien" y se mantiene ocupada durante la cuarentena.

"Tengo que decir que me siento muy bendecida de estar en un lugar tan bueno en comparación con tantas personas en el mundo. Estamos sanos, los amigos y la familia están sanos y he tenido tiempo para ser realmente creativo. Así que tengo que decir que esto ha sido una bendición".

Así enfrenta la cuarentena, Priyanka Chopra

Todo lo que Priyanka Chopra, ha estado haciendo para ayudar en los esfuerzos de socorro de COVID-19 no pasa desapercibido, y sus fans reconocen su trabajo.

La ex estrella de Quantico se asoció con BON V! V a principios de este año como Asesora Creativa para lanzar la campaña #TogetherWomenRise. La serie de cinco semanas se creó como una forma de celebrar a 20 mujeres médicas, enfermeras, voluntarias y líderes comunitarias en todo el país que se han puesto en riesgo todos los días para cuidar a los demás, al tiempo que donan fondos para sus esfuerzos.

"Recientemente he tenido cuidado con lo que consumo, cómo lo consumo, mi estilo de vida ha sido muy errático toda mi vida. Antes de que el mundo cambiara, íbamos a lanzar una campaña. Obviamente, cuando llegó COVID, yo no estaba en el espacio mental para hacer eso, y el mundo no estaba en el espacio mental para recibir eso", explicó Priyanka Chopra sobre cómo surgió la asociación.

"Este no es el momento para lanzar una campaña elegante, así que desde el principio, tuvimos conversaciones sobre cómo podríamos retribuir", continuó. "Me conmovió que este dinero ayudara a estas mujeres que realmente lo necesitaban en este momento".

La actriz y esposa de Nick Jonas, Priyanka Chopra continuó enfatizando la importancia de retribuir, sin importar cuán grande o pequeño sea.

"Lo importante ahora es hacer algo, y cualquiera puede hacer algo. La cuestión es que el mundo se está rompiendo, en todas partes del mundo. Así que incluso si haces un poco, llegará muy lejos".

Obviamente, no es necesario ser una celebridad para marcar la diferencia, ya que hay muchas formas de ayudar desde casa. Además de su campaña, Priyanka Chopra, por ejemplo, también ha estado apoyando negocios dirigidos por mujeres inspiradoras, cuyas ventas se han visto drásticamente afectadas por la pandemia.

"Los refugios de alimentos, las donaciones, el patrocinio de la educación ... todas esas cosas son importantes. Creo que todos deben pensar en eso individualmente y juntos".

Priyanka Chopra y Nick Jonas "disfrutan" su tiempo en cuarentena

Este año seguramente será uno que el mundo recordará para siempre. Priyanka Chopra espera que la gente mire hacia atrás dentro de 10 años y reflexione positivamente sobre las lecciones que 2020 nos enseñó sobre la humanidad.

"Creo que todos vamos a mirar atrás y preguntarnos [cómo] estuvimos en casa durante seis meses. Han pasado casi seis, siete meses, ya estamos en agosto, y eso es una locura", dijo Priyanka Chopra.

"Es un momento loco e intenso, pero este es el momento de mostrar nuestra humanidad que siento", continuó. "Este es el momento de que la humanidad se una, y en 10 años, miraremos hacia atrás y nos preguntaremos y preguntaremos, ¿quién reaccionó y cómo? Este es un testimonio de lo que el espíritu humano puede hacer. Creo que es realmente genial para dirigirnos hacia la ayuda y la positividad".

Dejando de lado la seriedad, Priyanka Chopra cree que una de las claves para superar esta pandemia es "reírse un poco";"A veces, una sonrisa es todo lo que necesitas", expresó.

Te puede interesar: Priyanka Chopra defiende a Nick Jonas de las burlas por su soledad en los VMA´s

Con BON V! V, recientemente Priyanka Chopra inventó su propia receta de cóctel "Make Me Blush" durante la cuarentena, que describe como un giro refrescante, fácil y elegante en un Arnold Palmer que es perfecto para el brunch en casa o para Zoom con amigos.