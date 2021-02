Priyanka Chopra: Un director le dijo que debía hacerse varias cirugías plásticas

Priyanka Chopra, una estrella tanto de Hollywood como de Bollywood, tuvo que aprender a defenderse en el negocio del entretenimiento.

En sus memorias Unfinished, la actriz de Quantico, de 38 años, detalla cómo, inmediatamente después de ganar el certamen de Miss Mundo en 2000, siguió una carrera en el mundo del espectáculo.

Y el primer director/productor que conoció sugirió, después de que la hicieran girar para él, que se sometiera a una cirugía plástica para realzar sus senos, mandíbula y glúteos si quería hacerlo.

Ella se quedó allí mientras su gerente estaba de acuerdo con la evaluación, sin expresar una objeción a la vergüenza del cuerpo.

Priyanka saltó a la fama desde muy joven después de ganar el certamen Miss Mundo en el 2000. Sin embargo, su poca experiencia en el medio hizo que se enfrentara a diversos problemas/Foto: Nueva Mujer

Ella le dijo a Metro del Reino Unido que ese tipo de crítica se consideraba "normal" en la industria y sintió que debía permanecer callada al respecto si quería ser una estrella.

"Nunca tuve el valor de defenderme y admitirlo", dice Chopra.

“Porque escuché muy a menudo, 'No seas una molestia, eres nueva en la industria, no quieres tener una reputación que te cause problemas o no sea fácil trabajar con él'. Ahora en el otro lado de los 35. Sé que eso es algo normalizado que las chicas escuchan tan a menudo", declaró la famosa.

La actriz, que aparecerá en la próxima película de Matrix 4, continuó: "Yo también me enamoré, aunque me considero una chica inteligente y con visión de futuro. Aprendí de eso con el tiempo, pero en ese momento estaba aterrorizada..."

"Me enfrenté a eso como todos los demás cuando estás en industrias patriarcales, que la nuestra ha sido durante mucho tiempo", afirmó la artista.

Ella también compartió una historia en el libro "sobre una película de la que salí debido a cómo me habló el director. Fue al principio de mi carrera, pero nunca le dije por qué me fui".

Priyanka Chopra quiere ser un ejemplo para las nuevas generaciones

En estos días, Priyanka Chopra, que está casada con Nick Jonas, dice que hay "tantas mujeres que se han unido" y están "recuperando nuestro poder". Sin embargo, todavía desea que una joven tenga una mejor representación en pantalla.

"Si hubiera visto a alguien más en la televisión, pateando traseros", dijo.

"El programa que hice, Quantico, fui la primera del sur de Asia en [encabezar] un programa de televisión en cadena, en 2015. Fue una locura pensar en ese", explicó.

"Para mí, si hubiera tenido eso, tal vez no hubiera sido tan insegura en los pasillos de mi escuela secundaria, o hubiera sentido que era tan diferente", recordó.

En las memorias de Chopra, que se publicaron el martes, detalló esa primera reunión con el director, escribiendo:

“'Después de unos minutos de una pequeña charla, el director/productor me dijo que me levantara y girara por él. Yo hice", comentó.

"Me miró fijamente durante mucho tiempo, evaluándome, y luego sugirió que me hiciera una cirugía de senos, arreglara mi mandíbula y agregara un poco más de amortiguación a mi trasero", expresó Priyanka.

Dijo que si ella "quería ser actriz", "necesitaría que me 'arreglaran' mis proporciones", y dijo que "conocía a un gran médico en Los Ángeles al que podía enviarme".

Su "entonces gerente expresó su acuerdo con la evaluación", continuó. Recordó salir de la oficina del director / productor "sintiéndose atónita y pequeña. ¿Tenía razón en que yo no podría tener éxito a menos que tuviera tantas partes del cuerpo 'arregladas'?"

"Pensé en cómo las personas de los medios de comunicación y otras personas de la industria se había referido a mí como 'oscura' y 'de aspecto diferente', y me preguntaba si, después de todo, estaba hecha para este negocio'", confesó.

¿Crees que Priyanka Chopra y otras actrices han marcado una diferencia en la industria? En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

