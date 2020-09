¡Prison Break ya está preparando la temporada 6! Dominic Purcell lo confirma

La estrella de Prison Break, Dominic Purcell, ha confirmado que la sexta temporada de la exitosa serie está en proceso. El actor, que interpreta a Lincoln Burrows en el show, se dirigió a Instagram para poner fin a los rumores mientras hacía el emocionante anuncio.

Al compartir una selfie con sus 1,9 millones de seguidores, el actor escribió: "Rumor número 1. Soy viejo. Sí. Tengo 50..... Rumor número 2. Soy calvo. No, tengo la cabeza llena de pelo; la gente exige que me afeite”.

"Rumor número 3, ¿Sucederá la temporada 6? Sí..... Rumor número 4. ¿Me gustan los humanos? No. No en masa. Definitivamente no".