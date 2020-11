Príncipe del Rap: Will Smith LLORA durante el emotivo tributo a James Avery

Will Smith lloró mientras rendía homenaje al actor del tío Phil, James Avery en la reunión de The Fresh Prince of Bel-Air (programa conocido cómo El Principe del Rap, en español).

Lanzado el miércoles 18 de noviembre en HBO Max, el especial de reunión único vio al elenco de la exitosa comedia de la década de 1990 reunirse para discutir su tiempo en el programa. Esto incluyó trabajar con el difunto Avery, quien murió en 2013 a los 68 años.

Smith, de 52 años, recordó haber filmado uno de los episodios más memorables de El Príncipe del Rap con Avery, en el que el padre de Will reaparece después de 14 años, al describir cómo el actor siempre lo había "empujado" a ser el mejor y usar su posición para "elevar el oficio" de su hijo.

Will Smith y el elenco de “El Príncipe del Rap” se reunió para celebrar el 30 aniversario del programa

La conmovedora escena de Will Smith y James Avery

"Recuerdo que en una de mis escenas favoritas y más famosas de Fresh Prince, el episodio del padre, James Avery era una bestia de Shakespeare entrenada en el escenario de un metro noventa y cuatro y pesaba 300 libras y yo soy el pequeño rapero de Filadelfia debajo de él y quería que pensara que yo era bueno”, dijo Smith.

“Quería que se sintiera orgulloso de mí... llegamos a esa escena y yo estaba como, 'Quiero entregar esta escena' ... Fluté mi línea en la toma y la arruiné frente a la audiencia y mi mente se rompió y yo dije, 'Ahhhh'. James dice: 'Oye, aquí mismo ... úsame' ".

“La escena que hicimos, es la escena que termina estando en el episodio. Y caigo en sus brazos al final de la escena y él me sostiene. Me susurró al oído: 'Eso es actuar'”, agregó Will Smith entre lágrimas mientras se secaba los ojos con un pañuelo de papel.

“Es como si la gente ni siquiera supiera cuándo te están moldeando, formándote y haciéndote. Él sabía".

Durante la escena en cuestión, Smith se reencuentra brevemente con su padre ausente, quien rápidamente lo deja nuevamente. Luego tiene una conversación sincera con Phil, preguntándole en un momento: "¿Cómo es que no me quiere, hombre?" Banks luego jala al adolescente en un fuerte abrazo, mientras el joven Will rompe a sollozar.

TE PUEDE INTERESAR: Revelan TRAILER y fecha de lanzamiento del regreso de “El Príncipe del Rap”

Como informaos en La Verdad Noticias, a Will Smith se unieron en el especial de reunión personas como Tatyana Ali, Karyn Parsons, Joseph Marcell, Daphne Maxwell Reid, Alfonso Ribeiro y DJ Jazzy Jeff.

¿Qué está pasando en México? ¡Justicia para Alexis! Síguenos en Google News y mantente informado.