Prince Royce sorprende a sus seguidores con radical cambio de look (FOTO)

Prince Royce es uno de los cantantes más exitosos de los últimos años pues su voz ha cautivado a miles de personas en el mundo, y canciones como “Stand By Me” han sido de las más escuchadas en el mundo, por lo que no hay duda de que se ha vuelto uno de los cantantes más queridos por su público.

Una de las cosas que lo caracteriza es su estilizada imagen pues gracias a eso ha conseguido robarse el corazón de miles de mujeres alrededor del mundo.

De príncipe a mendigo

Claro que para mantener su imagen el cantante tiene que someterse a un riguroso cuidado, pero al parecer ya se canso de cuidarse tanto pues publico una fotografía en su cuenta de Instagram donde luce totalmente diferente, lo que ocasionó la confusión de sus fans pues donde unos le daban halagos otros opinaron lo contrario y no aprobaron su nuevo look.

En la fotografía el cantante de 29 años aparece sin camisa, tomándose una selfie, pero con la barba evidentemente crecida y desaliñada, por que que algunos usuarios incluso dijeron que parecía vagabundo, y que se ve mejor sin ella.

El cantante acompañó la imagen con el siguiente mensaje:

“¿Regresamos la barba? ¿Que creen”