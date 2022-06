Primeras imágenes de la íntima boda entre Britney Spears y Sam Asghari.

Britney Spears finalmente consiguió un felices para siempre. La estrella del pop se casó con su prometido, Sam Asghari, el jueves por la noche en el patio trasero de su mansión en Thousand Oaks, California.

La lista de invitados repleta de estrellas incluía a Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore y Donatella Versace, la última de las cuales diseñó el vestido de Spears para su boda de cuento de hadas. También asistieron el abogado de la novia, el exfiscal federal Mathew Rosengart , y bailarines de respaldo de su residencia en Las Vegas, "Piece of Me".

Sin embargo, los padres separados de Spears, Jamie Spears y Lynne Spears, y su hermana, Jamie Lynn Spears, no estaban allí, ni tampoco sus hijos, Sean Preston, de 16 años, y Jayden James, de 15. Su hermano, Bryan Spears, era el único familiar inmediato disponible.

¿Cómo fue la boda de Britney Spears y Sam Asghari?

Primeras imágenes del lugar donde se casarán Britney Spears & Sam Asghari el día de hoy ��.



pic.twitter.com/sWIoaG4A5Y — Fer��(Taylor’s Version) �� (@FerBlackout1) June 9, 2022

El gran día comenzó caóticamente, ya que el primer esposo de la cantante de "Womanizer", Jason Alexander, fue arrestado frente a su casa después de intentar colarse e interrumpir en la boda.

Una fuente le dijo al medio Page Six en exclusiva que Spears estaba "sacudida" por el incidente, pero se negó a dejar que "la deprimiera". Mientras tanto, Rosengart reveló que estaba “trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden para garantizar que el Sr. Alexander sea procesado agresivamente con todo el rigor de la ley”.

La Verdad Noticias recuerda que, Britnety Spears, de 40 años, y Sam Asghari, de 28, se comprometieron en septiembre de 2021 después de casi cinco años de noviazgo. Previo a celebrar su matrimonio, Britney Spears y Sam Asghari fijaron la fecha de su boda pero anunciaron que la mantendrían en secreto.

Después de que el actor le propuso matrimonio, el ex Mouseketeer rápidamente se puso a trabajar en la redacción de un acuerdo prenupcial con la ayuda de un abogado de derecho familiar, según los documentos obtenidos por medios estadounidenses.

Britney Spears desea tener un hijo con Sam Asghari

Primeras imágenes de la íntima boda entre Britney Spears y Sam Asghari.

Spears dijo durante un apasionado discurso ante la corte en junio de 2021 que quería casarse y tener un hijo con Asghari antes, pero que no se lo permitieron debido a su tutela restrictiva, que controlaba su vida personal y su dinero desde febrero de 2008 hasta su terminación en noviembre 2021.

“Tengo un [DIU] en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis conservadores no me dejan ir al médico para sacarlo”, le dijo a un juez de Los Ángeles en ese momento. “Me siento atacado, me siento acosado y me siento excluido y solo”.

Tras la disolución del arreglo legal de 13 años, la cantante de “Toxic” y Asghari anunciaron en abril que estaba embarazada. Sufrió un aborto espontáneo en mayo, pero la pareja prometió “seguir tratando de expandir nuestra hermosa familia”.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.