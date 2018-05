Primeras imágenes de 'Cómo entrenar a tu dragón 3': ¡El mundo oculto!

Cómo entrenar a tu dragón 3, muy pronto estará en cines el 1 de marzo de 2019, llegando a su fin una de las sagas de animación que más disfrutan los niños y adolescentes.

La primera aventura cinematográfica de 'Cómo entrenar a tu dragón 3' estrenada en 2010 recaudó casi 500 millones de dólares en todo el mundo, mientras que la segunda que llegó a nuestras salas de cine cuatro años después obtuvo más de 600 millones ambas con un presupuesto similar.

Estos datos dejan claro que los fans de los dragones siguen muy emocionados con las historias de Hipo y Desdentao.

La famosa saga será una trilogía, es decir, terminará con la tercera película que espera repetir el éxito de las anteriores tanto entre la crítica como entre la audiencia.

How to Train Your Dragon: The Hidden World despedirá así las historias de Hipo y Desdentao, por lo que precisamente la película tendrá un final cerrado para decir adiós a dos de los personajes más queridos de la historia.



How to Train Your Dragon, cuenta la historia de Hipo y Toothless (Chimuelo), un hombre y un dragón que logran crear un profundo lazo de amistad que se ve en peligro por una incesante batalla entre los vikingos y la comunidad dragones debido a las erróneas ideas que se tienen de ellos.



Luego de esta cinta y gracias al éxito, se dio pie a una secuela, en donde todos los personajes se muestran con unos años más encima y donde el pueblo ahora convive de manera armoniosa con los dragones. Además, en esta segunda entrega (que salió cuatro años más tarde), aparece la mamá de Hipo así como nuevos dragones.



Para la tercera y al parecer última película de la saga, los personajes más queridos regresarán en una nueva aventura en la que aparentemente, será el turno de los humanos de proteger a los dragones de un nuevo grupo de villanos.



Por si esto fuera poco, en la película aparecerá una especie hembra de Furia Nocturna, la misma a la que pertenece Chimuelo y con la que se promete que la cinta tendrá tintes románticos.



Aunque los detalles de estreno todavía no son revelados, las primeras imágenes de los personajes ya fueron dadas a conocer y las puedes ver a continuación: