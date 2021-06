Los vikingos favoritos de todos han vuelto... 100 años después y en Netflix. La serie secuela del streamer, Vikings: Valhalla, lanzó un primer vistazo a la serie yendo detrás de escena. El nuevo programa es del creador de Vikings, Michael Hirst, pero tiene lugar mucho después de la serie original y se centra en una gran cantidad de vikingos conocidos como Leif Erikson.

Si bien esta primera mirada detrás de escenas no nos da ninguna trama o diálogo, sí muestra la enorme cantidad de tecnología y presupuesto que Netflix está poniendo en Vikings: Valhalla

La plataforma de streaming busca convertir el popular programa de History Channel en un evento aún más grande y robarle un ganador al streamer rival Amazon, que fue el anfitrión de las primeras seis temporadas del programa original, que concluyó el año pasado.

Netflix incorpora nuevo elenco a "Vikings: Valhalla"

El gigante del streaming, ha incorporado un elenco completamente nuevo, que incluye a Sam Corlett (Las escalofriantes aventuras de Sabrina) como Leif Eriksson (ortografía de la serie elegida), Frida Gustavsson ( The Witcher ) como Freydís Eiríksdóttir, Jóhannes Haukur Jóhannesson como Olaf Haraldsson y David Oakes ( Los Borgia ) como Earl Godwin. También contrataron al escritor de Die Hard, Jeb Stuart, para escribir la serie.

En cuanto al programa en sí, no está claro cuál será la trama o cómo se unirán todos estos famosos vikingos, algunos de los cuales no se superponen tanto en sus números primos. Sin embargo, la serie original tomó cierta licencia artística con las líneas de tiempo y los hechos, por lo que no es difícil creer que esta serie también lo hará.

Vikings Valhalla y el final de la era vikinga

Primer vistazo a "Vikings: Valhalla" revela cómo se hizo la serie de Netflix.

El nuevo “Vikings: Valhalla” comienza a principios del siglo XI y narra las legendarias aventuras de personajes como Lief Eriksson, Freydis Eriksdotter, Harald Hardrada y el rey normando Guillermo el Conquistador. Estos hombres y mujeres abrirán un camino mientras luchan por sobrevivir en un mundo en un constante cambio y evolución.

La Verdad Noticias informa que, “Vikings: Valhalla” aún no tiene fecha de lanzamiento en Netflix. Sin embargo, Valhalla seguirá a algunos de los escandinavos más famosos de todos los tiempos durante lo que se conoce como el final de la era vikinga.

