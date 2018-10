Primer eliminado de MasterChef México ¡expulsado por tramposo!

MasterChef México, el reality show de cocina, arrancó con su segunda semana al aire y a partir de este fin de semana uno a uno de los concursantes irán abandonando la cocina más famosa de México cada domingo; esta ocasión, el primer eliminado resultó ser Santino, el maestro de artes marciales.

Se podría decir su salida de la competencia fue solo por haber entregado una crema de calabaza mal sazonada, pero en realidad la decisión fue más allá de eso…

En un inicio, Santino fue salvado por pura suerte, pues sus demás compañeros tampoco se habían destacado tanto en los platillos que entregaron, sin embargo, dos de sus compañeras no pudieron resistirse y lo acusaron de violar las reglas del juego, pues comenzó a pelar sus ajos antes de tiempo. Este detalle le valió tomar el mandil negro y participar en el reto de eliminación.

En este reto, tenían 45 minutos para elaborar un delicioso platillo elaborado con flores. A Santino le tocó utilizar la flor de calabaza y con ella decidió hacer una sopa, no obstante, fue bastante hábil y logró terminar su platillo antes de tiempo, pero para que no se enfriara, la volvió a calentar y puso ingredientes extra que no favorecieron el sabor de la sopa.

Fue así como el karma le surtió efecto y minutos más tarde quedó fuera de la competencia, incluso el chef Benito le recalcó que "esos ajos le salieron bastante caros".

Santino es originario de Puebla, es la segunda vez que audicionaba para entrar a MasterChef México y ahora que lo había logrado lo echó a perder por no seguir las reglas del programa.