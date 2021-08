Primer actor de Televisa fue hallado amarrado a la cama de un hospital

Miguel Palmer, reconocido primer actor de Televisa, sufrió malos tratos en un hospital e incluso fue atado a la cama de un hospital por el propio personal de salud, según denunció su hija, Valeria Palmer.

Hace unos meses, el intérprete había enfrentado una lamentable historia de maltrato, tras ser “rescatado” por Valeria del abandono y deterioro de salud en el que lo tenía su ex pareja, Edith Kleiman.

La propia Valeria explicó en el programa Ventaneando que su padre, de 78 años de edad, fue víctima de maltratos en el hospital en el que permanece internado desde abril, después de que lo encontraton en su casa desnutrido y descuidado.

Miguel Palmer es atado a cama de hospital

El actor lleva varios meses internado por su estado de salud.

En su entrevista para el popular programa de Tv Azteca, Valeria Plamer relató cómo fue que descubrieron que su padre era víctima del personal del nosocomio.

“Resulta que ayer llega Carmen, mamá de mi hermano, que nos estamos turnando para verlo. Mi sorpresa es que llega y ve a mi papá con las muñecas vendadas y le dicen: ‘Ah, es que anoche se le tuvo que amarrar al señor’, según porque se puso inquieto y se quiso quitar la sonda”, explicó Valeria, quien luego denunció que otros pacientes son tratados del mismo modo.

“No es cierto (que se inquietó). Les fui a discutir al hospital porque no es posible que en este tiempo estén amarrando a pacientes porque gracias a que he levantado la voz muchos han dicho lo mismo… ¿Con qué derecho o autorización están atando pacientes? No están en un psiquiátrico, están convalecientes”, concluyó.

Valeria Palmer se lanza contra médicos

Miguel Palmer.

La hija del primer actor detalló que el haberlo amarrado se debe a la poca responsabilidad de los enfermeros, a los que catalogó como flojos.

“(El enfermero) dijo: ‘Qué flojera estarlo vigilando y mejor lo amarro’. Y la cara de mi papá de tristeza de: ¿Por favor ya sácame de aquí, ¿qué me están haciendo?

En mayo, Valeria relató que había encontrado a su padre en su casa en estado de abandono, con baja oxigenación, varios infartos cerebrales, desnutrición y otras condiciones severas.

