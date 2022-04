Primavera Sound se expande a América Latina con 3 nuevos festivales

El circuito de festivales de música ha vuelto a la vida en 2022. Después de cancelaciones a lo largo de 2020 y algunos regresos en 2021, los festivales de todo el mundo están de vuelta con fuerza y recuperando el tiempo perdido. El popular Primavera Sound de España está de vuelta a lo grande: se está expandiendo a América Latina con 3 nuevos festivales.

Primavera Sound lleva más de 2 décadas en España

Primavera Sound lleva más de 2 décadas en España.

Primavera Sound existe de alguna forma desde la década de 1990, con la celebración anual de la música en la ciudad costera de Barcelona. Se mudó a una nueva sede en 2001, y en 2004 se mudó a su sede actual: el Parc del Fòrum de Barcelona, a orillas del mar Mediterráneo.

En 2012, Primavera se expandió más allá de Barcelona por primera vez con un festival anual en Oporto, Portugal. Al igual que el festival original en Barcelona, el festival Porto Primavera se lleva a cabo todos los años desde entonces (excepto 2020 y 2021) y continuó creciendo con nombres más importantes en su lista.

El Primavera Sound 2022 de Barcelona será la primera edición del festival desde 2019 y contará con un cartel estelar de artistas para dar la bienvenida a los asistentes. Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Lorde , Beck, Tame Impala, Tyler, the Creator, The Strokes, The Yeah Yeah Yeahs, Gorillaz e Interpol actuarán en el festival de este año.

Primavera Sound se expande a América Latina

Tuit de Primavera Sound São Paulo.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, en 2022, Primavera Sound anunció que el icónico festival de música española llegará a América, primero a los Estados Unidos y luego a Brasil, Argentina y Chile.

El primer Primavera Sound São Paulo tendrá lugar el 5 y 6 de noviembre de 2022. Entre los cabezas de cartel se encuentra el rapero Travis Scott en lo que será su primera actuación desde su desafortunado festival Astroworld 2021, un día después del primer aniversario de la tragedia. Lorde, Arctic Monkeys y Björk están programados para encabezar el festival de São Paulo, así como los siguientes en Buenos Aires y Santiago.

Tanto Primavera Sound Buenos Aires como Primavera Sound Santiago se llevarán a cabo la semana posterior al festival de São Paulo y contarán con los mismos artistas que la edición brasileña. Artistas como Charli XCX, Mitski, Arca, Phoebe Bridgers, Beach House, Japanese Breakfast y Father John Misty están programados para conquistar Sudamérica a fines de 2022.

Primavera llega a Estados Unidos en 2022

Sin embargo, antes de llegar a América Latina, Primavera Sound hará su primera parada fuera de Europa en California este septiembre. El festival tendrá lugar en el Parque Histórico Estatal de Los Ángeles los días 16, 17 y 18 de septiembre.

Encabezando el Primavera Sound 2022 en Los Ángeles estarán Arctic Monkeys y Lorde, así como Nine Inch Nails y Kim Gordon. Estarán apoyados por actos como PinkPantheress, King Krule, Clairo, Mitski, Arca, Khruangbin, Buscabulla, Tierra Whack, Cigarettes After Sex y más artistas aún por anunciar.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!