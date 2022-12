Prima de Rubí celebra sus XV años con todo y chiva de 10 mil pesos

Kaylee Ibarra quiso repetir la historia de su prima Rubí Ibarra, mejor conocida como la ‘Quinceañera más viral de México’, y organizó un baile masivo en la comunidad de La Joya del municipio de Villa de Guadalupe para celebrar sus XV Años.

En esta ocasión, el padre de la cumpleañera, Pedro Ibarra, compartió un flayer en redes sociaes para invitar a toda la gente de su comunidad a los XV años de su hija, donde también dio a conocer que se incluirá a la famosa chiva de 10 mil pesos.

“Buen día mi gente carrerera, por este medio les informo el horario de la tradicional Chiva de los XV años de mi hija Kaylee Ibarra, que se llevará a cabo en Miguel Hidalgo conocido como Laguna Seca.

El horario de la primera es a las 2 de la tarde y el premio será de 10 mil para el ganador, la siguiente será las dos 2:20 y el premio será de 5 mil, y la última será a las 2:40 y el premio es de 3 mil. Así que ya lo saben quedan todos cordialmente invitados”, indicó.

De acuerdo con la invitación, la fiesta fue musicalizada por cuatro agrupaciones: ‘Los Ávila’, ‘El Feroz Norteño’, ‘Los Elegantes de Jerez’ y ‘Tamborazo Venadense’.

El evento se realizó el 29 de diciembre y contó con la presencia de la famosa ex académica, quien presumió en sus historias de Instagram el look que usó; así como la gran cantidad de gente que asistió.

Según las imágenes compartidas, la cumpleañera se subió al escenario para bailar con las agrupaciones y hasta bailó su vals enfrente de los miles de invitados que estuvieron presentes.

Tras la celebración, Rubí Ibarra manifestó que ella no tuvo nada que ver con la cantidad de gente que asistió y aclaró que así eran las fiestas en su pueblo.

“Para todos los que están preguntando si hice una invitación o algo por el estilo".

No, no se hizo nada, así son las fiestas en San Luis Potosí y normalmente nosotros así hacemos las fiestas. Mi familia es muy mitotera, ya saben perfectamente, y no hubo invitación ni nada. Así son las fiestas en San Luis Potosí porque la gente de San Luis Potosí es bien mitotera”, apuntó.

Rubí Ibarra se volvió tendencia en 2016 cuando ella y su familia grabaron una invitación para sus XV años, la cual se hizo viral y ocasionó que miles de personas asistieran a su fiesta. Incluso tuvo patrocinadores para el evento.

