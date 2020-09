Pretty Little Liars prepara un REBOOT con el productor Roberto Aguirre-Sacasa

Pretty Little Liars está preparando una nueva serie reboot luego de tres años de que el show terminó tras siete temporadas y un año después de que se cancelara su segundo spin-off.

La serie estará a cargo del productor de “Riverdale”, Roberto Aguirre-Sacasa, para producir y escribir el guión, y presentará una nueva historia y nuevos personajes. También contará con Leslie Morgenstein y Gina Girolamo de Alloy Entertainment en la producción.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, el reboot de Pretty Little Liars aún no ha sido llevado a posibles compradores, pero posiblemente estará disponible en el servicio de streaming HBO Max, respaldado por Warner Media.

#PLL



��¡¡ATENCIÓN!!��



Según "The Hollywood Reporter", está en proceso un REBOOT de #PrettyLittleLiars con nuevos personajes y nuevas historias.



El showrunner de #Riverdale, @WriterRAS, estaría al frente de la nueva historia, y podría emitirse en @hbomax pic.twitter.com/cULZnR7n8M — PLL random (@PLL_random) September 2, 2020

Hasta el momento no se han revelado mayores detalles acerca de la serie, incluyendo el papel que jugará la creadora de la historia original, I. Marlene King, habría recibido tras su partida de Warner para integrarse a Disney 20th TV el año pasado.

El regreso de Pretty Little Liars

PLL se considera un título heredado de Warner. El thriller de misterio centrado en adultos jóvenes se emitió en todo el mundo y generó un par de adaptaciones locales. El buque insignia fue un creador de estrellas y un monstruo de las redes sociales y ayudó a lanzar las carreras de miembros del elenco, incluidos Lucy Hale, Tyler Blackburn, Shay Mitchell y Tyler Blackburn, entre otros.

La serie original duró siete temporadas entre 2010 y 2016 y ayudó a definir a la antigua Familia ABC y marcó la pauta para el cambio de marca de la red de cable propiedad de Disney a Freeform bajo el ex presidente Tom Ascheim. Freeform intentó lanzar dos derivados de la franquicia: Pretty Little Liars: Ravenswood (2014) y Pretty Little Liars: The Perfectionists (2019). Cada uno duró una sola temporada.

Ninguna de las series que surgieron a partir de PLL alcanzó el éxito de audiencias que la original

The Perrfectionists, vale la pena señalar, no fue diseñado originalmente para servir como una rama de PLL. La serie se basó en el libro de Sara Shepard e incluía a King. Finalmente, se tomó la decisión de conectar las dos propiedades y presentar a las estrellas originales Sasha Pieterse y Janel Parrish repitiendo a sus personajes que habían crecido y ahora asistían a la universidad.

Te puede interesar:Pretty Little Liars: ¿Cómo ha cambiado el elenco de la serie desde su estreno?

La decisión de Freeform de cancelar The Perfectionists fue un shock el año pasado considerando que Pretty Little Liars había sido una franquicia que definía la red. En cambio, el cableador se inclinó hacia originales con guión que estaban más basados en la realidad y los problemas sociales que enfrenta su audiencia principal de 18 a 34 años, incluidos Grown-ish, The Bold Type y Good Trouble, entre otros. No está claro si Freeform participará en la nueva versión.