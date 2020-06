Pretty Little Liars: ¿Cómo ha cambiado el elenco de la serie desde su estreno?/Foto: Vix

Nos enganchamos por primera vez a nuestro placer culpable favorito, "Pretty Little Liars", hace una década cuando el programa debutó en ABC Family el 8 de junio de 2010. Desde entonces, los "Liars" han encontrado fama y han crecido frente a nuestros ojos. antes de concluir el programa en 2017.

En honor al décimo aniversario del debut del programa, ¡estamos echando un vistazo a cómo han cambiado sus estrellas desde Rosewood. Sigue leyendo para ver a Aria y al resto de la pandilla entonces y ahora…

Las actrices de Pretty Little Liars

Lucy Hale consiguió el papel de Aria Montgomery, una estudiante creativa y artística de Rosewood High que ha sido descrita como una "alma vieja", y comenzó a filmar el programa cuando tenía 20 años. Antes de protagonizar "Pretty Little Liars", Lucy hizo su debut en la pantalla grande en "The Sisterhood of the Travelling Pants 2".

Lucy actualmente tiene 30 años de edad, sigue siendo una de las actrices más recordadas de PLL/Foto: Pinterest

La carrera de Lucy Hale floreció después de unirse al programa. La estrella fue la anfitriona de los Teen Choice Awards en 2013, un evento en el que recibió seis premios a lo largo de los años, e incluso persiguió otra pasión fuera de la actuación: la música.

Lucy lanzó el álbum country "Road Between" en 2014. También continuó actuando, protagonizando la serie de corta duración "Life Sentence" durante una temporada en 2018 y en tres películas el mismo año: "Truth or Dare", "Dude "y" El unicornio". Más recientemente, la actriz apareció en la película de terror "Fantasy Island" y protagonizó el spin-off "Riverdale" de 2020 "Katy Keene".

También ha sido noticia en citas con actores y músicos como David Henrie, el tecladista de The Cab Alex Marshall, Chris Zylka, Graham Rogers,

Shay Mitchell tenía 23 años cuando se estrenó "Pretty Little Liars". Aunque originalmente hizo una audición para el papel de Spencer Hastings, el departamento de casting la encontró más adecuada para interpretar al atleta del grupo, Emily Fields.

Shay es proveniente de Canadá, ahora tiene 33 años y sigue triunfando en los diferentes ámbitos de su carrera/Foto: Pinterest

Antes de esta actuación, Shay había estado en otro programa de culto: interpretó a una modelo en un episodio de "Degrassi: The Next Generation" en su Canadá natal.

¡"Pretty Little Liars" ayudó a hacer de Shay Mitchell una estrella! El popular elemento básico de las redes sociales lanzó un exitoso canal de YouTube que tiene más de 6.6 millones de suscriptores.

Hizo su debut en la pantalla grande en el "Día de la Madre" de 2016 junto a Jennifer Aniston, Kate Hudson y Julia Roberts y dos años después apareció en la primera temporada del éxito de Netflix "You" junto a Penn Badgley.

Después de eso, protagonizó "Dollface" de Hulu en 2019. Desde que se unió a "PLL", Shay, quien comenzó el equipaje y la línea de viajes Beis en 2018, ha estado vinculada románticamente con su coprotagonista Keegan Allen, el asistente de Drake Ryan Silverstein y el periodista musical Matte Babel, con quien dio la bienvenida a su primer hijo.

Ashley Benson tenía solo 20 años cuando "Pretty Little Liars" se estrenó en junio de 2010, pero para entonces era una vieja profesional en Hollywood. Comenzó su carrera en 2004 a los 15 años con un período de tres años en "Days of our Lives" y luego apareció en las películas Lifetime y en la cuarta entrega de la franquicia "Bring It On" antes de obtener el papel de la popular niña Hanna Marin en "PLL".

Ashley Victoria Benson de 30 años, también es modelo y bailarina; sin embargo su participación en PLL le dió mucha más popularidad de la que creía/Foto: Teen Idols 4 You

Ashley Benson ha aparecido en otros exitosos programas de televisión desde que dio vida a Hanna Marin en "Pretty Little Liars". La actriz hizo episodios de "Cómo conocí a tu madre" y "Family Guy" y protagonizó junto a Selena Gomez y James Franco en "Spring Breakers" de 2012.

Al igual que su amigo cercano Shay Mitchell, Ashley ha acumulado un montón de seguidores de Instagram, pero es su vida personal la que más atención recibe en estos días. Después de estar vinculada sentimentalmente con chicos como el director de carrera de Justin Bieber, Ryan Good, y el actor Nat Wolff, se puso seria con la modelo y actriz Cara Delevingne en 2018.

Se separaron en abril de 2020 después de dos años de citas y no mucho después, Ashley comenzó a ver casualmente el rapero G-Eazy.

Troian Bellisario se unió al elenco de "Pretty Little Liars" a los 24 años, pero consiguió su primer papel a los 3 años en la película de 1988 "Last Rites". Luego actuó junto a Mary-Kate Olsen y Ashley Olsen en "Billboard Dad" de 1998 antes de aparecer en algunas películas independientes. Ella consiguió el papel de la líder de grupo y cerebros Spencer Hastings en el otoño de 2009.

Troian de 34 años también se ha dedicado a ser productora, directora y escritora/Foto: Life & Style

Además de trabajar frente a la cámara, Troian Bellisario también ha trabajado detrás de escena. La actriz dirigió su primer episodio de "Pretty Little Liars" durante la séptima temporada del programa y escribió su propio cortometraje, "We Are Here in Haida Gwaii", en 2015.

¡Pero todavía no deja de actuar! Ella protagonizó "Feed" de 2017, una película que también escribió, junto a Tom Felton y tuvo un papel en "Where'd You Go, Bernadette" de 2019. Troian también dio un gran paso en su vida personal en los últimos años: se casó con la estrella de "Suits" Patrick J. Adams en diciembre de 2016 y dieron la bienvenida a su primera hija, su hija Aurora, en 2018.

Sasha Pieterse era la más joven de la tripulación cuando se unió al elenco de "Pretty Little Liars", aunque había estado actuando durante bastante tiempo. Obtuvo su gran oportunidad a los 6 años como Buffy en el programa de WB "Family Affair" y consiguió un papel en "The Adventures of Sharkboy and Lavagirl in 3-D" tres años después.

Shasha tiene origen sudafricano, y a sus 24 años siempre será conocida como la actriz más joven de la famosa serie/Foto: Pinterest

Ella fue elegida como Alison DeLaurentis, la chica mala por excelencia del grupo, en "Pretty Little Liars", en diciembre de 2009, ¡cuando solo tenía 13 años! Sasha tenía 14 años cuando el programa debutó, lo que la hizo más joven que la estudiante de Rosewood High School Ali, que se suponía que tenía 15 años.

Sasha Pieterse ha crecido en la pequeña pantalla, interpretando a Alison DeLaurentis durante su adolescencia. Lanzó un álbum, que llamó "country with Southern rock", en 2013 y ha seguido actuando fuera de "Pretty Little Liars".

En 2014, consiguió un papel en la película de Paul Thomas Anderson "Inherent Vice" y protagonizó "Burning Bodhi" de 2015 junto a Kaley Cuoco y Virginia Madsen. Más recientemente, ocupó el décimo lugar en la temporada 25 de "Dancing With the Stars" en 2017 y protagonizó el spin-off "Pretty Little Liars: The Perfectionists" en 2019, repitiendo su papel de Alison, aunque el programa fue cancelado después de una temporada.

En 2018, se casó con el amor de toda la vida Hudson Sheaffer en Irlanda y en mayo de 2020 anunció que estaba esperando a su primer hijo.

Los actores de Pretty Little Liars

Ian Harding tenía 24 años cuando interpretó el papel de Ezra Fitz en "Pretty Little Liars". La parte del interés amoroso inapropiadamente mayor de Aria y maestra en Rosewood High School fue el primer papel importante de Ian en Hollywood.

Después de servir como la mitad de la pareja favorita de los fanáticos de "Pretty Little Liars", Ezria (compuesta por su personaje, Ezra y Aria de Lucy Hale), Ian Harding apareció en la serie web "Flip the Script" frente a Lake Bell en 2017 y más recientemente en 2019 tuvo un papel recurrente en "Chicago Med" y apareció en la pantalla grande en "Ford v Ferrari".

Keegan Allen tenía 21 años cuando se estrenó "Pretty Little Liars", dándole la oportunidad de darle vida a Toby Cavanaugh. Su personaje una vez espeluznante y sospechoso terminó enamorándose de Spencer Hastings de Troian Bellisario, lo que lo convirtió en un favorito de los fanáticos. Antes de obtener este papel, Keegan había aparecido en "Big Time Rush" de Nickelodeon.

Además de actuar, Keegan Allen persiguió su otra pasión, la fotografía, después de unirse al elenco de "Pretty Little Liars". Publicó un libro de fotografías, "life.love.beauty", en 2015. Apareció en episodios de "What / If" en 2019 y expresó un personaje en "Rick and Morty" ese mismo año. Estuvo vinculado románticamente con su coprotagonista Shay Mitchell al principio de la carrera "PLL" y más recientemente salió con el modelo Ali Collier.

Tyler Blackburn se unió al elenco de "Pretty Little Liars" a los 23 años. Al igual que su interés amoroso en la pantalla, interpretado por Ashley Benson, Tyler también hizo una temporada en "Days of Our Lives" antes de unirse al elenco. También apareció en "Unfabulous" de Nickelodeon antes de abordar el papel del extraño y genio informático Caleb Rivers en "PLL".

El personaje de Tyler Blackburn, Caleb, abandonó brevemente el programa en 2013 para el corto spinoff de 10 episodios "Ravenswood". Después de regresar a Rosewood, Caleb se encontró en un triángulo amoroso: había salido con el personaje de Ashley Benson, Hanna, y Spencer de Troian Bellisario.

El actor apareció en el proyecto de 2017 "Hello Again" junto a Nolan Gerard Funk y Rumer Willis y más recientemente protagonizó "Roswell, Nuevo México". La estrella fue noticia en 2019 cuando salió públicamente como bisexual.