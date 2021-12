Presunta hija de Vicente Fernández busca demandar a la familia; quiere herencia

Tras la muerte de Vicente Fernández se han desatado una serie de polémicas alrededor de la familia y en esta ocasión fue la supuesta hija de ‘El Charro de Huentitán’ quien reapareció y hasta anunció que alista una demanda contra los Fernández, pues asegura que ellos nunca le permitieron acercarse al cantante.

Y es que, uno de los rumores que siempre rodearon al máximo exponente de la música ranchera fueron los supuestos hijos no reconocidos que salieron de sus relaciones extramaritales o del periodo de su vida previo a la fama.

Fue durante una entrevista para el programa Chisme no like que la supuesta hija de Vicente emitió su postura sobre la familia Fernández y la relación que sostuvo con ‘El Charro de Huentitán’.

Ana Lilia, supuesta hija de Vicente Fernández

Vicente junto a su hija Alejandra Fernández.

La mujer que dijo ser la supuesta primogénita del cantante lleva por nombre Ana Lilia Aréchiga. Narró que su madre y el cantante estuvieron en una relación de nueve meses, de los cuales los últimos cuatro ya existía el embarazo.

Reveló que en una ocasión tuvo un acercamiento con el charro, momento en que le dijo que era su hija y la reacción del cantante se ganó su corazón, pues asegura que al charro se le llenaron los ojos de lágrimas y le creyó. Sin embargo, le explicó que no podía reconocer como tal porque estaba casado con doña Cuquita y ya tenía hijos.

Tras ser cuestionada del por qué su familia nunca demandó al cantante, la mujer comentó que no lo hicieron porque las leyes en México no son iguales que en Estados Unidos, en donde comprobar un ADN no es tan sencillo.

En tanto, confesó que tras los impedimentos de la familia para acercarse al cantante, ahora piensa que le corresponde una parte económica, incluso mencionó que sus abogados estarían trabajando en el caso.

“Hay pruebas donde ellos no permitieron que mi padre me reconociera, pues que se tome lo que se tenga que tomar. Y por orgullo y por bendición soy la única y la primera [...], me tiene que tocar algo. no venía por eso, aclaro, yo quería ver a mi padre; pero por estos buitres, no llegué", afirmó Lilia.

¿Cuándo murió Vicente Fernández?

Vicente Fernández murió el pasado 12 de diciembre a la edad de 81 años, a causa de una falla multiorgánica por Síndrome de Guillain-Barré tras permanecer hospitalizado por cuatro meses en Guadalajara. Tras su deceso, su presunta hija busca tener un acercamiento con la familia del cantante,

