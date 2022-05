Presunta 'autobiografía' de Harvey Weinstein escrita por compañeros de prisión.

Hollywood estaba alborotado esta semana cuando los expertos notaron que una autobiografía autopublicada por el ex magnate del cine encarcelado Harvey Weinstein apareció a la venta en Amazon.

El libro de memorias, "Harvey Weinstein: My Story", por $7.99 cada uno, se lanzó a principios de mayo, pero tuvo algo de fuerza cuando el boletín de noticias de Hollywood Puck notó que estaba a la venta y luego se preguntó si era legítimo.

Resulta que no lo es. Aparentemente, la "autobiografía" fue escrita por otros dos reclusos que cumplían condena en las mismas instalaciones de Los Ángeles que el productor Harvey Weinstein.

Un anticipo del libro por parte de la editorial, Prisons Foundation, supuestamente revela: “En este punto, debo señalar en interés de la divulgación completa que recibimos esta autobiografía de una manera tortuosa… Nos fue enviada por correo desde Twin Towers Correctional Facility, la prisión en California que alberga a Weinstein. Pero no nos lo envió por correo el propio Weinstein”.

Los informes dicen que los autores se hicieron amigos de Harvey Weinstein en la cárcel y que él les contó su historia, ya que él mismo no puede publicar un libro en medio de sus batallas legales en curso.

Pero los representantes de Weinstein le dijeron al medio de espectáculos Page Six el viernes que su abogado de Los Ángeles solicitó una orden judicial y un cese y desistimiento exigiendo que se elimine el tomo y que no se llame "autobiografía". El viernes por la noche, el libro fue retirado de Amazon.

¿Cuál es la sentencia de Harvey Weinstein?

El productor cumple 23 años por cargos de agresión sexual y violación en Nueva York, y también enfrenta un próximo juicio por presuntos delitos sexuales en Los Ángeles. Harvey Weinstein ha negado todos los cargos de abuso sexual.

Una fuente dijo que Weinstein "sabe sobre" la autobiografía falsa, pero no la ha leído. Su abogado de Nueva York, Arthur Aidala, le dijo a Page Six del libro bruhaha: "Definitivamente no es una autobiografía", y agregó que, si Weinstein fuera a publicar un libro, "conociendo a Harvey, si iba a hacer algo como esto, sería sería en una escala más grande y grandiosa”.

Si algún editor lo tocaría, eso es. Las fuentes le dijeron al medio estadounidense Page Six sobre los orígenes del libro: “Harvey ha hecho algunos amigos entre comillas mientras estuvo encarcelado. Cuando estás en prisión, hablas mucho y no hay mucho que hacer”.

