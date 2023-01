Presunta amante de Jorge Salinas ya cobra por entrevista

Desde este martes, los rumores de que Jorge Salinas le había puesto el cuerno a Elizabeth Álvarez, rondan el internet, pues salieron a flote unas fotografías en las que se presume que el actor besó inesperadamente a quién es su supuesta nutrióloga.

Y luego de semejante información, muchos medios han querido comunicarse con Anna Paula, como se llama la tercera en discordia, para preguntarle su versión de los hechos, pero dadas las circunstancias y toda la atención que ha atraido a su persona, todo el alboroto, que ahora quiere cobrar por entrevista.

Pues fue justamente este jueves, que el periodista Gustavo Adolfo Infante, reveló que el programa de espectáculos que encabeza, buscó a la especialista para entrevistarla; sin embargo, esta le dijo que ya cobraba por aparición. Asimismo, le comentó que ya no tenía tiempo en su agenda.

“Fíjate que hoy iba a entrevistarla en el programa de YouTube y me mandó un mensaje como a las 10:10 de la mañana que no podía, o sea, ayer nos estaba cobrando y hoy me dijo que no podía porque sus pacientes eran primero. Que a ver si martes o miércoles de la siguiente semana tenía espacio. Y le dije que, pues no gracias. Eso le dije”, comentó Infante.

No fueron los únicos

No se ha desmentido todos los rumores

Por su parte, Addis Tuñón añadió que ella también sabe de otra reportera a la que Anna Paula le quería cobrar.

Hablé con el periodista Alejandro Rodríguez, quien me dijo que no le cobró. Confirmé con una colega que a ella también le quería cobrar, me pidió que no diga quién es, pero en los pantallazos con la nutrióloga le dice que vale mucho su entrevista, que como está tan expuesta, ya está pensando cambiar de trabajo”, expuso.

Incongruencias de la vida

Gustavo Adolfo revela que Anna Paula quizo cobrar

Aunque luego se supo, que la especialista dio una entrevista sin cobrar a un medio de Estados Unidos, Érika González señaló que actúa de forma incongruente.

“Anna Paula anda por el mundo diciendo que no le gusta la exposición; sin embargo, sí quiere cobrar por aparecer a cuadro”, señaló.

