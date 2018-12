¡Presumida! Atacan a la hija de Pepe Aguilar por lucir collar lujoso

Ángela Aguilar, quien es la hija del famoso cantante Pepe Aguilar, causó revuelo en las redes sociales al compartir una instantánea en su cuenta personal de Instagram, la joven cantante presumió collares lujosos.

De inmediato los ataques en contra de la hija de Pepe Aguilar no se hicieron esperar, pues han criticado que a ella le gusta presumir los lujos que tiene y esto no es el agrado de los internautas.

La talentosa hija de Pepe Aguilar, fue parte de un gran escándalo, la artista juvenil recibió varias críticas y hasta la tacharon de presumida por los accesorios que utiliza en sus presentaciones.

Tras las críticas, la hija de Pepe Aguilar envió un contundente mensaje a las personas que la tacharon de presumida.

“Lo que llevaba colgado era una Virgen de Guadalupe de mi abuela Flor que le regaló a mi mamá por hacerle su documental. No necesariamente era: ‘ay véanme, tengo muchísimas cadenas’. No, no soy rapera”. Escribió Ángela Aguilar.