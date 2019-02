Presumen su más reciente sencillo: “Por si me extrañas”

Banda La Ejecutiva en este 2019 siguen dando muestra de su talento mediante un nuevo corte musical que va muy acorde a este mes de los enamorados.

Se trata del tema “Por Si Me Extrañas”, una composición surgida de la inspiración de América Sierra y Salvador Aponte en donde se enfatiza la disponibilidad que tiene una persona enamorada hacia quien un día fue su pareja, pero ahora está con alguien más que no la merece dejando en claro que el amor que le ofrece es solamente suyo.

“Por si me extrañas aquí están mis besos que están esperando ansiosos tu regreso, tan solo dime que te equivocaste, te recibiré con los brazos abiertos, por si me extrañas aquí está mi cuerpo, que te necesita en esta misma cama, si te despiertas en la madrugada muriendo de frío es porque aún me extrañas…”, dicta parte de las estrofas de la canción.

Convencidos de remover las fibras más sensibles de aquellos que no han sido tan afortunados en el amor, Banda La Ejecutiva trae esta nueva propuesta musical, misma que ha causado gran aceptación por parte del público que gusta de la música que con tanto orgullo exponen y representan.

Luego de que en redes sociales los originarios de Mazatlán, Sinaloa dieron breves adelantos a través de imágenes y videos cortos en donde los vocalistas de la agrupación aparecen interpretando el tema “Por Si Me Extrañas”, el plazo al fin llegó y a partir de hoy ponen a disposición de los expertos y programadores dicha melodía.

Y no olvides solicitar el tema "Por Si Me Extrañas" en la estación radiofónica que prefieras, así como continuar de cerca la trayectoria de Banda La Ejecutiva en redes sociales: Facebook: Banda La Ejecutiva, Instagram: @bandalaejecutivaoficial, Twitter: @BandaEjecutiva y YouTube: Banda La Ejecutiva.

