Presidente de los Oscar, acusado de acoso sexual|

Jhon Bailey, quien fue elegido en agosto pasado como dirigente de una de las instituciones más importantes del cine en el mundo, se encuentra en problemas.

De acuerdo con el portal Variety, el miércoles pasado la Academia recibió tres acusaciones formales en contra su presidente Bailey, a lo que brevemente lo puso bajo investigación.

Aunque no se conocen más detalles sobre las acusaciones, ni las identidades de las víctimas, tampoco precisiones sobre qué tipo de señalamientos hicieron.

No obstante, trascienden por el contexto donde hace unas semanas se realizó la ceremonia donde movimientos como #MeToo y Time's Up, estuvieron muy presentes.

Dichos movimientos y discursos comenzaron luego de que el productor Harvey Weinstein fuera acusado formal y públicamente de ser responsable de un sin número de casos de acoso sexual, abuso de poder y violaciones en contra de mujeres dentro de la industria.

La Ganadora del #Oscar Eva Marie Saint (que se presenta esta noche) con el Presidente de la Academia John Bailey abrazo en la #oscars alfombra pic.twitter.com/p4CJADXQIj — Juan Antonio Tirado (@jatirado) 4 de marzo de 2018

Luego entonces, Weinstein fue expulsado de la Academia, suceso inédito.

En el caso de John Bailey, el es un fotógrafo que recibió el premio American Society of Cinematographers Lifetime Achivement en 2015 y fue galardonado en Cannes en 1985 por su trabajo en la cinta Mishima: A Life in Four Chapters de Paul Schrader.

¿Qué sucederá con el famoso?

Mientras transcurren las investigaciones, Bailey será sustituido por el vicepresidente de la Academia, Lois Burwell, una maquillista ganadora de un premio Oscar por su trabajo en Braveheart en 1995 y nominada por otros filmes. Ha trabajado en muchas ocasiones con Steven Spielberg. Ella estará a la cabeza hasta las próximas elecciones para la presidencia en julio.