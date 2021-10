Presentan tráiler de 'Tick, Tick ... Boom!' De Lin-Manuel Miranda

Netflix ha lanzado el tráiler completo del próximo musical de Lin-Manuel Miranda , Tick, Tick ... Boom! , una adaptación del musical autobiográfico del creador de Rent , Jonathan Larson, interpretado por Andrew Garfield.

Miranda, quien también se desempeña como productor, hace su debut como director de largometraje en la película que retrata la lucha de Jon como escritor antes de lograr el éxito con Rent .

El tráiler comienza con Jon trabajando en un restaurante de la ciudad de Nueva York en 1990 durante el día e intentando terminar su musical por la noche. A medida que pasan los años, el joven compositor también siente que la presión del tiempo pasa mientras sus amigos y la comunidad artística están devastados por la epidemia del SIDA.

"No hay suficiente tiempo", dice Andrew Garfield con una voz en off. “Fui a los funerales de tres amigos el año pasado y nadie está haciendo lo suficiente. No estoy haciendo lo suficiente ".

Mira el trailer del proyecto de Lin Manuel Miranda

El clip de dos minutos y medio de duración presenta canciones originales basadas en la música de Larson y muestra a Garfield cantando y tocando el piano. Alexandra Shipp, Robin de Jesús, Joshua Henry, Mj Rodriguez, Bradley Whitford, Tariq Trotter (también conocido como Black Thought of The Roots), Judith Light y Vanessa Hudgens, quien criticó a Kendall Jenner por esta razón, también protagonizan la película.

Whitford habló con The Hollywood Reporter el mes pasado sobre interpretar al legendario compositor Stephen Sondheim en la película y cómo Miranda lo ayudó a meterse en el personaje: "Da miedo tener esa obligación, pero Lin estaba allí para sacarme la sangre".

Tick, Tick… ¡Boom! se estrenará en cines selectos en noviembre antes de llegar a Netflix el 19 de noviembre. Se proyectará el musical en la 35ª edición del AFI Fest el 10 de noviembre.

