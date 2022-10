Presentan a Erika González como la nueva conductora en “De Primera Mano”

La nueva conductora que se une al programa “De Primera Mano” es Erika González y el día de hoy se confirmó que es una realidad, pues hicieron su presentación en la transmisión del día de hoy.

Esta noticia primero surgió como un rumor, como te contamos en La Verdad Noticias, del famoso periodista de espectáculos, Alex Kaffie, habría compartido que la conductora sería el nuevo integrante del programa de espectáculos en Imagen Televisión.

Pero como te mencionamos arriba, hoy fue su primera aparición en “De Primera Mano” y fue presentada por el polémico conductor Gustavo Adolfo Infante. Así fue como presentaron a la nueva conductora.

Gustavo Adolfo Infante le da la bienvenida a Erika González en “De Primera Mano”

Dan bienvenida a Erika González en De Primera Mano.

Erika González finalmente se unió al programa de Imagen Televisión, en "De Primera Mano", y el famoso Gustavo Adolfo Infante le dio una cordial bienvenida:

“Hoy le damos la más cordial de las bienvenidas a la nueva conductora, la periodista Érika González al estilo "De Primera Mano. Tomamos la decisión como producción que fueras tú. Gracias por aceptar y bienvenida” afirmó el conductor y periodista".

Asimismo, la misma Erika González agradeció la oportunidad de trabajar en dicho programa y también de poder estar a lado de los talentosos conductores y promete estar a la altura en cuestiones profesionales.

“Los admiro a cada uno de ustedes, que sepan que vengo a sumar, que soy ñoña que me gusta estudiar, que me gusta saber de lo que hablo, que he reporteado, que he hecho radio como bien lo decía este reportaje conozco a los compañeros de esta producción y gracias a todos lo que han confiado en mí y nada espero divertirnos también”.

Te puede interesar: ¿Por qué hospitalizaron a famoso conductor de De Primera Mano?

¿Cuál era el anterior trabajo de Erika González?

Erika González estaba en "VLA".

La conductora Erika González estuvo trabajando en “Venga la Alegría” de Tv Azteca hasta ahora que se cambia a Imagen Televisión. Aunque se reveló que una conductora de VLA no quería dejarla ir a “De Primera Mano”, ella finalmente se cambió de televisora.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy.

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!