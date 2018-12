Presentan “Las Constelaciones del deseo” en la Noche Blanca

AriadnaMedina comentó que ha concluido la gira de las “Constelaciones del Deseo” que abarcó 10 municipios con 13 funciones realizadas incluyendo las de Mérida. “Fue una experiencia muy gratificante para el grupo el poder llegar a través de las escuela de bachillere, con “Las Constelaciones del Deseo” que es un proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y ver que el arte sí cambia, que el arte sí mueve, que el arte despierta conciencias, que el arte también sirve como vehículo de información de una manera más divertida, más relajada, para llegar a jóvenes y tocar la temática como el VIH, el embarazo adolescente, de la violencia en las redes sociales, el noviazgo, temas importantes para ellos y de actualidad y no darles una simple charla acartonada donde ellos no se sientan como parte de lo que está sucediendo”.

La actyriz, productora y directora Ariadna Medina y el artista visual Ricardp Espadas.

Señaló que para esta puesta en escena participan María José Pool, Josué Abraham, Víctor Rejón, Mario Galbán, Roberto Franco, Juan de Dios Rath, Ricardo Espadas y ella.

Cuestionada sobre lo que consideran más importante de la realización de “Las constelaciones del Deseo”, la bella actriz no dudó en responder: “El contacto con la gente, con todos los públicos realmente, para a nosotros fue un hallazgo haber llegado a la comunidad de bachilleres, pero también fue un hallazgo cuando empezamos con el proyecto tocando el tema de la diversidad, que en un primer momento tuvimos una censura en el “Mérida de Colores” que no nos dejaron estar en el Olimpo, el que tú puedas ver que tu proyecto no se quedó solamente en lo artístico, sino que sí tiene una incidencia social, que si te dejas algo, que no es solamente divertimento sino que sí tiene un impacto directo con tu público, entonces creo que para mí como creadora no solo de la pieza escénica sino como artista, el poder ver eso es algo que me gratifica, que me llena el espíritu y que me hace seguir reafirmando mi vocación y mi compromiso que tengo como artista.

Algo que ha caracterizado a Murmurante Teatro es la calidad de cada proyecto que llevan a cabo

Por su parte Ricardo Espadas, quien dibujó a unas sesenta personas por lienzo en cada presentación, calificó a esta experiencia como muy interesante, señalando que él trabaja con una película transparente donde dibuja a los estudiantes y es que resulta muy interesante ver la dinámica que se genera alrededor de esta película, la cual cambia entre escuela y escuela. “Ves en general entusiasmo, cuando llegan y ven que voy a estar pintando y dibujando les llama la atención. Se presenta esta dinámica de timidez, todos quieren estar presentes pero al mismo tiempo están medio escondiéndose. Es muy rico ver las caras de todos los que están alrededor y percibir el entusiasmo que despierta en ellos “Las constelaciones del Deseo”, es toda una metáfora”, aseguró.

Ariadna dijo que en esta presentación abordarán el tema de los derechos humanos y estarán como invitados especiales en la mesa Ligia Vera, Carlos Cabrera, la doctora Gaby Villanueva, Abigail Trillo y Roberto Franco.

Ricardo D. Pat