A falta de que alguien se decida a hacer una tercera película, Paramount Television está trabajando en una serie secuela de ’Sex and the City’, la mítica ficción de finales de los noventas que terminó hace ya 15 años.

La productora estaría desarrollando una adapatación de el nuevo libro de Candace Bushnell: Is There Still Sex in the City? (¿Todavía hay sexo en Nueva York?), que explora el panorama sexual y romántico de una mujer cuando pasa la barrera de los cincuenta años.

Candace Bushnell, cuyo libro saldrá el próximo 6 de agosto de 2019, será la encargada de escribir el episodio piloto de la serie secuela, además de su ardua labor como productora ejecutiva.

Preparan nueva serie de ’Sex and the City’

La autora de 'Sexo en Nueva York y Los diarios de Carrie', pretende con su nuevo libro, abrir la conversación sobre el punto de vista de mujeres mayores de 50 años que, a diferencia de generaciones pasadas, a su edad disfrutan de sexo casual, emprenden negocios, hacen ejercicio y disfrutan de la vida sin identificarse como personas mayores y jubiladas.

QUIZÁ TE INTERESE: Actriz de 'Sex and the City' podría ser gobernadora de New York

Cabe destacar que antes de ‘Sex and the City’, no existía ningún programa de televisión que hablara abiertamente sobre la vida sexual y romántica de las mujeres, hecho por el cual los personajes: Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Miranda Hobbes y Chalotte York, lograron cautivar a toda una generación femenina.

Sin embargo, aunque se maneja como una "secuela" de la afamada serie, lo será a partir de los temas que abordará y la edad de las mujeres protagonistas, pero no significa que aparecerán los mismos emblemáticos personajes.

Preparan nueva serie de ’Sex and the City’