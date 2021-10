Preparan Spin-Off de That's 70 Show en Netflix

Titulada That' 90s Show, con los miembros originales del elenco Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp (que interpretaron a los padres Red y Kitty Forman) listos para regresar se estrenará el Spin-off de That's 70 show.

Según los informes, Netflix ordenó 10 episodios de That '90s Show y planea filmarlo en el formato multicámara del programa original.

La sinopsis de That '90s Show describe que está ambientada en "1995 y Leia Forman, hija de Eric y Donna, está visitando a sus abuelos durante el verano, donde se une a una nueva generación de niños de Point Place, WI, bajo la atenta mirada de Kitty y la mirada severa de Red ".

Los creadores de That '70s Show, Bonnie Turner y Terry Turner (junto con su hija Lindsey Turner) escriben y son productores ejecutivos de That' 90s Show. El alumno de la serie original Gregg Mettler también se desempeñará como escritor y productor ejecutivo. Kurtwood Smith y Debra Jo Rupp también obtendrán créditos como productores ejecutivos además de protagonizar la secuela sereis.

Marcy Carsey y Tom Werner de The Carsey-Werner Company, quienes fueron productores ejecutivos del programa original, también regresarán para esta continuación de Netflix, que por cierto, recientemente anunció el posible spin-off de stranger things.

Detalles del Spin-off de Thats 70 show

Básicamente, That '90s Show se basa en la historia de la serie original, al tiempo que evita el desafío de traer de vuelta al elenco principal de estrellas original.

"Ese show de los 70" ayudó a lanzar las carreras de estrellas ahora establecidas como Topher Grace (Eric Forman), Laura Prepon (Donna Pinciotti), Ashton Kutcher (Michael Kelso), Wilmer Valderrama (Fez) y Mila Kunis (Jackie Burkhart). Dado lo grandes y / o ocupados que están ahora, reunir a este elenco en particular sería una venta muy difícil (y costosa), sin mencionar una pesadilla logística. Kutcher y otro miembro del elenco original, Danny Masterson, se asociaron para la exitosa serie de Netflix The Ranch, por lo que tal vez sean posibles algunos cameos importantes ...

La franquicia That '70s SHow ya intentó saltar décadas una vez, con el fallido spin-off That' 80s Show que se emitió en 2002.

Ese programa de los 80 siguió al primo hermano de Eric Forman, Corey Howard (It's Always Sunny's Glenn Howerton), pero se sintió demasiado demasiado, demasiado pronto, para la franquicia y finalmente fracasó. Obviamente, los creadores de That '90s Show esperan que el tejido conectivo más directo (narrativa y estilísticamente) dé como resultado un programa más bien recibido.

Aún no se ha anunciado la fecha de lanzamiento de That '90s Show, el Spin-off de That's 70 show.

