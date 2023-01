Preocupa salud de Belinda, sigue perdiendo cada vez más peso

Hace un año la cantante Belinda compartió fotos de su entrenamiento en las redes sociales y de este modo dejó ver cuál es el deporte que practica para adelgazar rápido, cuando es necesario, o para mantenerse en forma como lo exige su exitosa y frenética carrera musical.

Ya que sus fans se habían preocupado por que Belinda seguía perdiendo peso y no sabían cómo lo hacía.

En concreto, Belinda se concentra en una breve rutina de Kick Boxing, que según lo reseñado por la prensa, complementa con una dieta de alimentación saludable, la cual se caracteriza por ser balanceada, baja en grasas y azúcar, además de rica en proteínas.

Ese régimen lo sigue en la actualidad y le continúa generando resultados satisfactorios.

Belinda explicó por qué sigue perdiendo peso

"Todo me gusta, no tengo dieta. Yo creo que lo importante es estar activo durante el día porque así quemas las calorías. Obviamente, trato de cuidarme y de comer sano, pero realmente no tengo una dieta", manifestó.

Enfatizó que lo suyo es moverse y por eso se concentra en el Kick Boxing, que es una disciplina deportiva de alto rendimiento caracterizada por ayudar, en tan solo tres días, a ver resultados satisfactorios en el físico.

Sin embargo, no solamente apoya en la pérdida de peso, también prepara la mente y los reflejos para el combate a la persona que lo practica. Es muy similar al boxeo, por lo que implica grandes beneficios.

En Belinda, la ejecución de los movimientos habituales del Kick Boxing, le significa perder grasa y marcar casi inmediatamente su abdomen, como se deja ver en sus innumerables fotografías publicadas en sus propias redes sociales. Además, la disciplina la ayuda a fortalecer sus piernas, brazos y otros músculos de su cuerpo

