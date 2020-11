Premios TVyNovelas 2020: Michelle Rodríguez rinde homenaje a José José

Hoy fue llevada a cabo la edición 2020 de los Premios TVyNovelas, evento organizado por Televisa que busca premiar a las mejores producciones audiovisuales del año presente, pero uno de los momentos más esperados por el público fue el In Memoriam.

El In Memoriam es un segmento de dicha premiación que rinde homenaje a aquellas estrellas de la televisión mexicana que lamentablemente han perdido la vida en lo que va del año y que en esta ocasión no dudó en hacerla de una emotiva manera.

La edición de este año contó con la conducción de Michelle Rodríguez y Jorge “El Burro” Van Rankin, dos personalidades de la farándula mexicana que se caracterizan por su excelente sentido del humor; es por ello que cuando se anunció que la comediante sería la celebridad elegida para cantar en el In Memoriam, se despertó el interés de muchos.

Premios TVyNovelas 2020 rinde homenaje a José José

Michelle Rodríguez sorprendió al público televidente con su majestuosa interpretación de ‘El Triste’, tema originalmente interpretado por José José, quien lamentablemente perdió la vida el 28 de septiembre de 2019, razón por la cual los Premios TVyNovelas decidieron rendirle un emotivo homenaje dentro del In Memoriam.

Michelle Rodriguez cautivó al público con su interpretación de 'El Triste', tema de José José.

Con un vestido pomposo y un peinado elegante, la comediante dejó cautivado a más de uno al interpretar este famoso tema de José José, para el cual solo necesitó la compañía de un piano y su hermosa voz, talento que Michelle Rodriguez había escondido bastante bien.

Los Premios TVyNovelas 2020 rindieron homenaje a los artistas que fallecieron en este año.

De manera inmediata, el nombre de la protagonista de la serie de comedia ‘40 y 20’ se volvió tendencia en las redes sociales, pues los cibernautas no podían creer lo bien que cantaba, pues no se puede negar que su voz logró darle sentimiento al In Memoriam que preparó los Premios TVyNovelas 2020.

Fotografías: Instagram