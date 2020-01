Premios Razzies: Lista de nominados a peor actor ¡Incluyen a Keanu Reeves!

Keanu Reeves siendo uno de los actores más queridos por el público, se mantuvo activo en el 2019 por su participación en John Wick 3, al igual que su presencia en filmes de Netflix como “Quizás para siempre” interpretándose a sí mismo, lo que sin duda le otorgó más popularidad y por representar su propio carisma en el cine como una de las personalidades más buscadas en Internet.

Lo anterior, presume nominar a Keanu Reeves dentro de los Premios Razzies por haber realizado una de sus peores actuaciones en el cine, precisamente en la película “Reproduction”, un filme del 2018 dirigido por Jeffrey Nachmanoff, quien fue premiado como guionista de la película “The Day After Tomorrow”; un tropiezo en la carrera de Keanu Reeves que nos demuestra que no siempre se tiene éxito en un trabajo.

Esto no se refiere al desempeño de Keanu Reeves, sino al resultado de la película “Reproduction” en cines, pues no logró superar lo esperado en taquilla y compite como una de las peores cintas del 2019, al igual que “Godzilla: King of monsters”, “Cats”, “The Sea Of Temptation”, “Madea’s funeral”, “The Ghosts Of Sharon Tate”, “Rambo: Last blood”, “Glass”, “Fanatic”, “Hellboy (2019)” y “Zeroville”.

Los Premios Razzies han estado vigentes desde 1981, premiando lo peor del séptimo arte en Hollywood y Keanu Reeves ha sido arrastrado a estos anti Premios Oscar por su personaje en “Reproduction”, compitiendo contra reconocidos actores como Gerard Butler, Matthew McConaughey, James McAvoy, Sylvester Stallone, John Travolta, James Franco y David Harbour.

El famoso actor que vemos como protagonista en John Wick, ha logrado varios reconocimientos por personajes de la pantalla chica, uno de ellos es sin duda el que Keanu Reeves dio vida en “Matrix”, actualmente a sus 55 años de edad es recordado por su variedad de actuaciones y estilos en el cine.

