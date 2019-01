Premios Razzie: Estas son las peores películas del 2019

A la par de los premios Oscar surgen una premiación particular, se trata de los premios Razzie, una busqueda de lo peor del cine, y no está de más decir que es una de las premiaciones más esperada porque es una crítica directa al cine de Hollywood.

Los premios Razzie de este 2019, corresponde a las cintas exhibidas durante el 2018 y en donde vemos una catidad de películas que conocimos este año, en el listado se encuentran cintas como Robin Hood, Quién mató a los Puppets, El jefe de la mafia, Holmes y Watson, entre otros.

Dentro de los nombres de las actrices nominadas destacan por ejemplo Melissa McCarthy quien al mismo tiempo está nominada a mejor actriz en los premios Oscar por la cinta ¿Podrás perdonarme?.

Otros nombres reconocidos que pelean el título a peor actor o actriz son Amanda Seyfried, Jennifer Garnner, John Travolta, Johnny Deep y hasta los propios Donald Trump y Melania Trump.

Peor película:

Gotti

The Happytime Murders

Holmes & Watson

Robin Hood

Winchester

Peor actriz:

Jennifer Garner – Peppermint

Amber Heard – London Fields

Melissa McCarthy – The Happytime Murders and Life of the Party

Helen Mirren – Winchester

Amanda Seyfried – The Clapper

Peor actor:

Johnny Depp (Solo voz) – Sherlock Gnomes

Will Ferrell – Holmes & Watson

John Travolta – Gotti

Donald J. Trump (Como él mismo) – Death of a Nation y Fahrenheit 11/9

Bruce Willis – Death Wish

Peor actor de reparto:

Jamie Foxx – Robin Hood

Ludacris (Solo voz) – Show Dogs

Joel McHale – The Happytime Murders

John C. Reilly – Holmes & Watson

Justice Smith – Jurassic World: Fallen Kingdom

Peor actriz de reparto:

Kellyanne Conway (Como ella misma) – Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden – Fifty Shades Freed

Kelly Preston – Gotti

Jaz Sinclair – Slender Man

Melania Trump (Como ella misma) – Fahrenheit 11/9

Peor remake, copia o secuela:

Death of a Nation (Remake de Hillary’s America…)

Death Wish

Holmes & Watson

The Meg (Copia de Jaws)

Robin Hood

Peor director:

Etan Cohen – Holmes & Watson

Kevin Connolly – Gotti

James Foley – Fifty Shades Freed

Brian Henson – The Happytime Murders

Los hermanos Spierig (Michael y Peter) – Winchester

Peor guión:

Death of a Nation, escrita por Dinesh D’Souza y Bruce Schooley

Fifty Shades Freed, guión de Niall Leonard, adaptado de la novela de E.L. James

Gotti, guión de Leo Rossi y Lem Dobbs

The Happytime Murders, guión de Todd Berger, historia de Berger y Dee Austin Robinson

Winchester, escrita por Tom Vaughan y los Hermanos Spierig