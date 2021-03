Premios Oscars: Historia y todo lo que necesitas saber sobre los galardones

La primera ceremonia de entrega de premios de la Academia al Mérito, comúnmente conocida como los Oscar, se llevó a cabo el 16 de mayo de 1929. Unos 270 invitados, incluidas estrellas de cine prominentes, directores y productores influyentes, se reunieron en un hotel en Hollywood Boulevard para la ceremonia y el banquete que la acompañó. La ceremonia de premiación duró alrededor de 15 minutos. Luego, los asistentes centraron su atención en la cena y la pequeña charla.

El primer ganador del Oscar fue el actor alemán Emil Jannings, quien recibió el premio al mejor actor en el año inaugural de los premios por sus papeles en dos películas mudas, "The Last Command" (1928) y "The Way of All Flesh" (1927). La victoria de Jannings no fue una sorpresa ya que los ganadores se habían anunciado meses antes. La película "Wings", dirigida por William A. Wellmen y ambientada durante la Primera Guerra Mundial, se llevó a casa el primer premio de la Academia a la mejor película.

Nadie en ese momento sospechaba que la breve ceremonia se convertiría en la piedra angular del premio cinematográfico más importante del mundo. Hoy, la gala es un evento mediático global que tiene lugar todos los años a finales de febrero o principios de marzo. Millones de personas sintonizan el programa a través de la televisión e Internet para ver quién gana una estatuilla dorada.

Historia de los Oscars

Los primeros premios de la Academia en el Blossom Room de Hollywood Roosevelt.

Cuando se fundó la academia en 1927, el comité de premios era solo uno de los varios que había formado la nueva organización. Se consideró la idea de entregar premios, pero no se siguió de inmediato, porque la academia estaba preocupada por su papel en los problemas laborales, sus esfuerzos por mejorar la imagen empañada de la industria cinematográfica y su función como cámara de compensación para el intercambio de ideas sobre los procedimientos de producción y nuevas tecnologías.

No fue hasta mayo de 1928 que la academia aprobó las sugerencias del comité para presentar los Premios de la Academia al Mérito en 12 categorías: producción más destacada, producción más artística o única y logro de un actor, actriz, drama, dirección de comedia, en cinematografía, en dirección de arte, en efectos de ingeniería, en escritura de la historia original, en escritura de adaptación y reescritura del título.

Los primeros premios cubrieron películas que se habían estrenado entre el 1 de agosto de 1927 y el 31 de julio de 1928. Los premios se entregaron el 16 de mayo de 1929 en una ceremonia en el Hollywood Roosevelt Hotel. Todos los miembros de la academia habían nominado candidatos en todas las categorías. Luego, cinco juntas de jueces (una de cada una de las ramas originales de la academia: actores, escritores, directores, productores y técnicos) determinaron los 10 candidatos con más votos en cada categoría y redujeron esos 10 a 3 recomendaciones. Una junta central de jueces, compuesta por un miembro de cada rama, seleccionó a los ganadores finales.

En el momento de la segunda ceremonia anual de premios, el 3 de abril de 1930 (en honor a las películas de la segunda mitad de 1928 y de 1929), el número de categorías se redujo a siete, y los dos principales premios cinematográficos colapsaron en uno, llamado mejor imagen. Desde entonces, la academia ha seguido haciendo frecuentes alteraciones en las reglas, procedimientos y categorías.

Cambios en los Premios Oscars

"Broadway Melody" se estrenó en 1929 y obtuvo los máximos honores en los Premios de la Academia al año siguiente.

De hecho, se han realizado tantos cambios a lo largo de los años que la única constante parece ser el deseo de la academia de permanecer flexible y estar al tanto de la evolución de la industria. Entre los cambios más significativos se encuentran la decisión de 1933 de alterar el período de elegibilidad para la consideración del premio al año calendario y la adición del actor de reparto y categorías de actriz en 1936.

Originalmente, los nombres de los ganadores de los premios se habían dado a la prensa con anticipación con la estipulación de que la información no se revelaría hasta después de la entrega de premios. Sin embargo, Los Ángeles Times imprimió los nombres de los ganadores de 1939 en una edición vespertina antes de la ceremonia, agotando el evento de todo su suspenso durante uno de los años más importantes de la industria. Así, desde entonces, los nombres de los ganadores han sido un secreto muy bien guardado hasta el anuncio oficial en la ceremonia de premiación.

Los Premios de la Academia se televisaron por primera vez en los Estados Unidos en 1953 y desde 1969 se transmiten a nivel internacional. A finales del siglo XX, la ceremonia se había convertido en un acontecimiento importante, visto por millones. Los anfitriones notables a lo largo de los años incluyeron a Bob Hope, Johnny Carson y Billy Crystal.

Las entrevistas en la alfombra roja también se convirtieron en una parte integral del evento, con mucha atención centrada en los conjuntos de los asistentes. Sin embargo, la fuerte disminución de la audiencia a finales de la década de 2010 llevó a la academia a anunciar varios cambios en la transmisión de la ceremonia, que incluían un límite de tres horas, a partir de 2019, y una fecha de emisión anterior, a partir de 2020.

Estatuilla de los Oscars

Se desconoce el origen de las estatuillas de los Oscars

El diseño de la estatuilla del premio, un caballero de pie sobre un carrete de película y sosteniendo una espada, se atribuye al director de arte de Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Cedric Gibbons, Escultor George Stanley recibió el encargo de crear la estatuilla original basada en el diseño de Gibbons. Durante muchos años, las estatuillas se fundieron en bronce, con un baño de oro de 24 quilates.

Durante la Segunda Guerra Mundial, las estatuillas se hicieron de yeso debido a la escasez de metal. Ahora están hechos de chapado en oro, sin embargo, el diseño no ha cambiado, con la excepción de la base del pedestal, cuya altura se aumentó en 1945. La estatuilla mide 13,5 pulgadas (34,3 cm) de alto y pesa 8,5 libras (3,8 kg).

Los orígenes del apodo de la estatuilla, Oscar, se remontan a tres fuentes. Actriz Bette Davis afirmó que el nombre deriva de su observación de que la parte trasera de la estatuilla se parecía a la de su esposo Harmon Oscar Nelson.

El columnista Sidney Skolsky sostuvo que le dio al premio su apodo para negar la pretensión. El nombre también se ha atribuido a la bibliotecaria de la academia Margaret Herrick, quien declaró que la estatuilla se parecía a su tío Oscar. El verdadero origen del apodo nunca se ha determinado.

Momentos importantes de los Oscars en 1970

Robert De Niro tiene su Oscar al mejor actor por "Raging Bull".

"Cuckoo's Nest" arrasa en los Oscar, y marca la primera vez desde "It Happened One Night" de 1934 que una película se adjudica cuatro premios principales: mejor película, actriz principal, actor principal y director. La octogenaria Mary Pickford acepta un Oscar especial en un segmento filmado anteriormente en su famosa propiedad Pickfair.

Peter Finch se convierte en el primer actor en ganar un Oscar póstumo por su papel en "Network". Durante el programa, Sylvester Stallone, quien escribió y protagonizó la ganadora a la mejor película "Rocky", bromea en el escenario con el gran boxeador Muhammad Ali, quien bromea sobre "robarle el guión".

El éxito de taquilla "Star Wars" no se lleva ninguno de los premios principales, pero sí se asegura seis premios Oscar regulares y uno especial. Woody Allen no se presenta y el feroz discurso de aceptación política de Vanessa Redgrave genera abucheos y silbidos.

Momentos importantes de los Oscars en 1980

Cher gana el Oscar a la actriz principal por su actuación en "Moonstruck".

“Kramer vs. Kramer” ganó cinco premios Oscar, incluyendo mejor película, director, actor principal y actriz de reparto, la primera victoria de Meryl Streep en un Oscar. Ella supera a la también actriz de "Kramer vs. Kramer" Jane Alexander por el premio. Anfitriones de Johnny Carson.

La ceremonia, organizada por Johnny Carson, está programada para el 30 de marzo, pero se pospuso un día después del intento de asesinato del presidente Ronald Reagan. Los ganadores en funciones son todos menores de 40 años. De Niro se niega a hablar sobre cualquier conexión entre "Taxi Driver" y el atentado contra la vida del presidente.

“Out of Africa”, nominada en 11 categorías, ganó siete premios Oscar, incluyendo mejor película y mejor director. La gran historia de la noche es la exclusión total de “The Color Purple”, que también fue nominada en 11 categorías. Jane Fonda, Alan Alda y Robin Williams son coanfitriones.

La ceremonia se lleva a cabo en el Auditorio Shrine por primera vez en 40 años. Cher se lleva a casa el Oscar a la actriz principal por "Moonstruck", pero la verdadera estrella de la noche es "El último emperador", que gana premios Oscar en las nueve categorías a las que está nominada. Anfitriones de Chevy Chase.

Momentos importantes de los Oscars en 1990

Tom Hanks muestra su Oscar por su papel en "Forrest Gump".

Billy Crystal presentó por segunda vez (incluso ganó dos premios Emmy por el concierto). Reba McEntire actúa, dedicando la canción a su manager de gira y siete miembros de la banda que murieron en un accidente automovilístico a principios de ese mes. "Dances With Wolves" ganó siete premios Oscar, incluida la mejor película.

“Unforgiven” ganó cuatro premios de la Academia, incluido un Oscar al mejor director para Clint Eastwood, el primero. Algunos critican el tema, "Las mujeres y el cine", como hipócrita. Teniendo en cuenta que también es el año del "Instinto básico", una guionista sugiere "el año de la mujer psicótica" como más apropiado.

Steven Spielberg gana su primer Oscar, por dirección y como productor de la ganadora a la mejor película, con "La lista de Schindler". El crítico de televisión del Times , Howard Rosenberg, califica al presentador primerizo Whoopi Goldberg de aburrido. Bruce Springsteen se convierte en el primer verdadero rockero en ganar por canción original, por "Streets of Philadelphia".

“Forrest Gump” ganó seis premios Oscar: a mejor película, director, actor, guión adaptado, efectos visuales y edición cinematográfica. El crítico de cine del Times, Kenneth Turan, dice que los premios, repartidos entre muchas películas, se destinan a "elecciones sorprendentemente merecedoras".

Momentos importantes de los Oscars en 2000

Adrien Brody sorprende a la presentadora Halle Berry con un beso.

En una noche innovadora para los artistas afroamericanos, Denzel Washington y Halle Berry ganaron como actor principal y actriz principal. Sidney Poitier recibe un premio a la trayectoria. La entrega de premios se lleva a cabo en el nuevo hogar del evento, el Teatro Kodak en Hollywood.

Gana para Adrien Brody y el director Roman Polanski por la conmoción del drama sobre el Holocausto “The Pianist”, provocando jadeos y aplausos sostenidos del público. El alto y larguirucho Brody le da un beso largo y apasionado a la actriz principal ganadora del Oscar del año anterior, Halle Berry, quien le entrega el premio.

"El Señor de los Anillos: El Retorno del Rey", la última entrega de la trilogía de gran éxito, hace un barrido de todas sus 11 nominaciones. La votación se produjo después de una temporada de premios abreviada que acortó la campaña de los Oscar en un mes.

Por primera vez desde 1964, los cuatro premios de actuación son para actores no estadounidenses. Los británicos Tilda Swinton y Daniel Day-Lewis se llevan a casa a la actriz de reparto y actor principal, y la actriz francesa Marion Cotillard y el actor español Javier Bardem aseguran a la actriz principal y actor de reparto.

Momentos importantes de los Oscars en 2010

Leonardo DiCaprio gana el Oscar al actor principal por la película "El renacido".

El éxito de taquilla de James Cameron, "Avatar", pierde la carrera a mejor película en una sorpresa con la película de la ex esposa de Cameron, Kathryn Bigelow, "The Hurt Locker". La actriz de "Precious" Mo'Nique agradece a la academia por honrar la actuación "no a la política" y rinde homenaje a la fallecida Hattie McDaniel.

Por segundo año consecutivo, el negocio del cine se desmoronó. "Argo", en la que un productor y maquillador de Hollywood ayuda a diseñar el rescate de seis estadounidenses de Irán, ganó el primer premio en la 85ª edición de los Premios de la Academia, un año después de que la historia del cine mudo "The Artist" se llevó el Oscar a la mejor película.

El desgarrador drama histórico "12 Years a Slave" se llevó los máximos honores en la 86ª entrega de los Premios de la Academia, pero "Gravity" fue la película más alabada. Los siete premios de “Gravity” incluyeron el de mejor director para Alfonso Cuarón, la primera vez que un director nacido en México gana ese premio.

"Birdman o (La inesperada virtud de la ignorancia)" ganó el Oscar a la mejor película en los 87 Premios de la Academia. “Birdman” fue uno de los principales ganadores de la noche, también ganó por director, guión original y cinematografía.

Curiosidades divertidas de los Oscar

Walt Disney ganó más premios de la Academia que cualquier otra persona, con 26 premios Oscar (22 por sus películas y 4 premios honoríficos).

Edith Head ganó más premios de la Academia que cualquier otra mujer, con 8 premios Oscar (todos por diseño de vestuario).

Katharine Hepburn ganó más premios de la Academia que cualquier otro actor/actriz, con 4 premios Oscar.

Meryl Streep ha sido nominada a más premios de la Academia que cualquier otro actor/actriz, con 17 nominaciones (ha ganado 3 veces).

Solo tres películas han ganado los cinco premios más codiciados: Mejor Película, Director, Actor, Actriz y Guión (adaptado u original): Sucedió una noche de 1934, Alguien voló sobre el nido del cuco de 1975 y El silencio de los Corderos de 1991.

Tatum O'Neal es la persona más joven en ganar un Oscar: tenía 10 años cuando ganó con Paper Moon (1973).

Christopher Plummer es la persona de mayor edad en ganar un premio de actuación: tenía 82 años cuando lo ganó para Principiantes (2010).

James Dean es la única persona nominada a dos premios de la Academia póstumos, por East of Eden (1956) y Giant (1957).

Beatrice Straight tiene el récord de ganar un premio a la actuación por el papel más corto: en Network de 1975 , estuvo en la pantalla durante 5:40 minutos.

Woody Allen ha sido nominado a 21 premios de la Academia, pero solo asistió a la ceremonia una vez (en un año no estuvo nominado).

Nadie sabe realmente cómo obtuvieron su nombre los Oscar. Una historia es que un bibliotecario de la Academia vio una de las primeras estatuillas y exclamó "¡se parece a mi tío Oscar!" Otra historia es que Bette Davis le puso el nombre de su ex marido, Harmon Oscar Nelson, Jr.

